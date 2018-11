Nyt.fi

”Mikä on Trumpy Bear, ja miksi?” Donald Trumpia parodioiva nalle­karhu ilmestyi televisioon, mutta syy uhkaa j

https://www.rollingstone.com/politics/politics-news/trumpy-bear-fox-news-754687/

https://www.washingtonpost.com/business/2018/11/12/trumpy-bears-second-coming-sparks-intrigue/?noredirect=on&utm_term=.eab5247cb2c9

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/trumpy-bear-donald-trump-president-teddy-ad-video-commercial-fox-a8630806.html

https://www.thecut.com/2018/11/is-trumpy-bear-real.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/atrupar/status/1061965651470925825

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/Rschooley/status/1062010778276921344

https://twitter.com/RobertJauregui7/status/1062027231105572866

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy