Hygieenisiä hajumaailmoja, jallusimaa ja pöytiintarjoilua – Näissä neljässä uimahallikahvilassa on tarjolla mu

Helsingin urheilutalo

Kahvila Welldone (Helsinginkatu 25) avoinna ma–to klo 8–18.30 ja pe 8–15.30. Lounas ma–pe klo 10.30-14.00. kahvilawelldone.fi

Mäkelänrinteen uintikeskus

Kahvila Uppopulla (Mäkelänkatu 49) avoinna ma–pe klo 6.45–21.00, la klo 8.30–20.00 ja su 8.30–20.30. Lounas ma–pe klo 11–18 ja la–su klo 11-17. www.uppopulla.com

Vuosaaren urheilutalo

Cafeteria Vuokki (Vuosaarentie 5) avoinna ma–pe klo 8.30–20.30 ja la–su klo 9.00–20.30. Lounas ma–pe klo 11–14. www.cafeteria.fi/vuosaaren-urheilutalon-kahvio

Yrjönkadun uimahalli

Cafe Yrjö (Yrjönkatu 21 b) avoinna ti–la klo 13.00–21.00 ja su klo 14.00–20.00. www.cafeyrjo.net