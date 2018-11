Nyt.fi

Hämeentie 20.Ma–su klo 11–17.Lounas 9,8 e.Hämeentiellä kulttimainetta kolme vuosikymmentä nauttinut pizzeria Mare Chiaro sulki ovensa jo ajat sitten, ja viime talvena samassa liiketilassa aloitti pieni kiinalainen lounaspaikka Simply Good. Alkuun pelkällä wonton-annoksella avannut ravintola oli pitkään remontissa, mutta avasi viime kesän kynnyksellä ovensa laajennetun lounaslistan kera.Poissa ovat pizzerian aikaiset roinat seinillä. Uusi sisustus on pelkistetty ja tyylikäskin. On tiililadottua laattaa ja trendikkäät lamput. Jos jonkinlaista kytköstä menneeseen haluaa väkisin hakea, niin tyhjässä salissa voi aistia soittolistaradion tapetoiman vaimean melankolian. Kello yhden aikaan arkipäivänä nimittäin salissa on harmillisen hiljaista.Lounas tilataan ja maksetaan tiskille. Päivittäin vaihtuvalla listalla on valikoima tuttuja aasialaisia annoksia kung pao -kanasta friteerattuihin katkarapuihin hapanimelässä kastikkeessa. Aasialaisten noutopöytien suosikkeja siis, mutta tällä kertaa onneksi tuoreeltaan valmistettuina. Alkuun kuuluu myös pieni majoneesinen omena-peruna-salaatti, joka lähinnä hämmentää.Kiinalaisten ravintoloiden kansantauti on suomalaisten valjumpien makutottumusten mukailu.”Possu sichuanilaisessa kastikkeessa” ei varsinaisesti huuda Lounais-Kiinan vuoristoseutujen tyrmäävän mausteisia makuja.Onneksi päivittäin tarjolla on myös wonton-keitto, joka on listalla omaa luokkaansa. Wontonit, mandariinikiinaksi hundunit, ovat täytettyjä ohuita nuudelinyyttejä, jotka tarjoillaan tyypillisesti höyryävän kuumassa keitossa. Helsingissä erilaisia aasialaisia mykyjä on nykyisin tarjolla monessa paikassa,Lihatäytteiset wontonit ovat pehmeitä ja maukkaita, kanakeitto lämmittää. Lisukkena kulhossa kelluu leväsuikaleita ja paperinohuita tofusoiroja. Hongkongilaisten rakastama säilykeliha tuntuu suomalaisittain hiukan erikoiselta lisäykseltä.Pienellä panostuksella tuoreisiin makuihin ja rohkeudella luottaa kiinalaiseen kotiruokaan Simply Goodissa olisi potentiaalia erottua edukseen Hämeentien kasvavassa lounasravintoloiden sumassa.