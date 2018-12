Nyt.fi

WeMMu oli 16-vuotias, kun yhtäkkiä tuhannet ihmiset ilmestyivät haukkumaan – Nyt hän haluaa kertoa, mitä Irc-G

Wennu Hämäläinen

muistaa tuosta kerrasta ainakin sen, että hän oli Imatralla.Tarkoituksena oli pitää kaveriporukalla mukavat lanit ja pelata Warcraft 3:ea, mutta sitä ennen olisi syötävä: he ajoivat autonsa paikalliseen McDonald’siin ja istuivat aterioimaan.Yhtäkkiä joukko ehkä 13–17 vuotiaita nuoria ympäröi ruokailevan poikaporukan. Piirittäjät hyppivät ja huusivat, ottivat kuvia ja seurasivat vielä uloskin, missä he juoksivat auton perässä ja hakkasivat ikkunoita.Vuosi oli 2004 tai 2005. Hämäläinen ei muista sitäkään, mitä tuolloin söi. Hän kuitenkin muistaa hyvin, miltä tuolloin tuntui, sillä noina vuosina tunne tuli tutuksi: ahdistus.”En saanut syödäkään rauhassa. Se tuntui niin järjettömältä, etenkin, kun omasta mielestäni en ollut tehnyt mitään”, Hämäläinen muistelee.Häiriköille Wennu Hämäläinen ei kuitenkaan ollut Wennu Hämäläinen.Ei hän tiennyt, millaista nettijulkisuus on. Harva tiesi. Hämäläinen joutui ikäpolvensa eli nykyisten kolmekymppisten kanssa maailman suurimman sosiaalisen kokeen koekaniineiksi oikeastaan vahingossa.Hämäläinen näki ja koki ensimmäisten joukossa jotakin ainutkertaista aikana, jolloin sanaparia ”sosiaalinen media” tarkoitti lähinnä Metro-lehden tekstiviestipalstaa.”Ajatella, että siitä on 15 vuotta aikaa. Galleriahan oli ennen Facebookia ja aika edellä aikaansa. Siitä olisi voinut kasvaa isompi kuin Facebookista”, Hämäläinen pohtii.Nuoremmille lukijoille tiedoksi, että Galleria tarkoittaa Irc-Galleriaa, ensimmäistä oikeasti isoa somea Suomessa. Paikkaa, jossa ihq tarkoitti söpöä, daiju idioottia, ja jossa hassujen kuvien perään kommentoitiin reps tai wanha.Kuva- ja keskustelupalvelu perustettiin aikoinaan irkkaajien kasvogalleriaksi.Palvelu perustettiin vuonna 2000 eli samana vuonna, kuin niinikään suomalainen Habbo. Kolmena seuraavana vuotena ilmestyivät Windows Messenger, Friendster ja Skype.Facebook perustettiin vasta 2004, jolloin nuorison rakastamalla Galtsulla oli jo yli 100 000 suomalaista käyttäjää. Myöhemmin määrä moninkertaistuisi.Kuva oli hänestä hauska. Hän pohti, että ehkäpä siitä olisi iloa myös kavereille.Pian kuvaa alkoivat kommentoida kavereiden lisäksi kavereiden kaverit. Sitten jostakin ilmestyivät täysin tuntemattomat ihmiset, ja kommenttien sävy muuttui höhöttelyksi ja lopulta ilkeäksi:Omg.Lol!yökoonwemmu eli saletisti pellehyi vittu oot rumaToisin kuin nykypäivän Facebookissa, Irc-Galleriassa kaikki profiilit olivat julkisia. Kuka tahansa saattoi nähdä ja kommentoida ketä vain.Ihmiset äänestivät WeMMun kuvan etusivulle Päivän kuvaksi. Kommentteja alkoi kertyä päivittäin jopa satoja, pahimmillaan yli tuhat. Hämäläisen arvion mukaan niistä ehkä neljännes oli puhtaan ilkeitä.Kuuluisuutta kasvatti myös Hämäläisen pelivideo, jonka joku latasi Youtubeen. Siinä hän pelaa Warcraft 3:ea ja ”tilittää”. Tämä on aidointa WeMMua, sillä hän liittyi Irc-Galleriaan pitääkseen yhteyttä pelikavereihinsa.”Kaikki taisi lähteä siitä, kun joku koulukaveri kysyi, miksen mä ikinä kampaa tukkaa taaksepäin. Sitten kampasin, ja näytin itsekin kuvassa juntilta. Laitoin kuvan sinne, ja siitä se sitten levisi aivan täysin.””Monihan halusi julkaista itsestään kuvia, joissa näyttäisi mahdollisimman hyvältä. Itse lisäsin kuvia sillä perusteella, mikä näytti mahdollisimman hauskalta tai epänormaalilta.””Meidänkin firmassa suhtautuminen oli vähättelevää, kuten ihan koko yhteiskunnassa. Kun nettiä ei juuri käytetty, vanhemmat saattoivat opastaa, että pysy poissa netistä. Nyt se kuulostaa yhtä tyhmältä, kuin opastaisi koulukiusattua pysymään poissa koulusta”, sanoo rikoskomisario Marko Forss https://www.hs.fi/haku/?query=marko+forss Forss liittyi nettipoliisina Irc-Galleriaan vuosia Wennu Hämäläisen tukkakuvan jälkeen. Vuosi oli 2008 ja nimimerkki -Fobba-.Se oli puolivahinko, Forss kertoo kirjassaan Fobban sosiaalisen median selviytymisopas: hän oli saanut tutkittavakseen juttuja, joissa nuoret olivat nimitelleet ja uhkailleet toisiaan Irc-Galleriassa ja ottaneet myöhemmin yhteen kadulla. Jotkut myös tunnistivat pahoinpitelijöitä profiileista.Ehkäpä sinne pitäisi liittyä, Forss pohti ja anoi asiaankuuluvat luvat.Päätös oli menestys: Forss sai ensimmäisen 9 kuukauden aikana 30 000 kysymystä kahdeksalta tuhannelta ihmiseltä.Nuoret kyselivät mopojen virittämisestä ja kertoivat kiusaamisesta. Forss pystyi poliisina tekemään varsin vähän, mutta hän sai nuoriin poikkeuksellisen yhteyden.”Nettikiusaaminen oli uusi juttu. Nykyään puhutaan maalittamisesta internetissä, mutta sen tapaista nähtiin kantapään kautta jo Galleriassa.”Hämäläinen oli 16-vuotias ja asui vanhempiensa kanssa Itä-Helsingissä, kun isä meni avaamaan ovea. Hän ihmetteli, kun joku kyseli ”WeMMua” – pojan nimihän on Wennu.Kaverit ne siellä kujeilevat, isä pohti ja pyysi pojan ovelle. Vastassa oli kuitenkin naureskelevia poikia, jotka irvailunsa lomasta sanoivatkin jotain – mutta mitä, sitä Hämäläinen ei muista.”Kai se sitten vanhemmillekin loppujen lopuksi selvisi, mistä tässä on kyse.””Se oli itsestä lähinnä ahdistavaa. Jouduin laittamaan numeron laittamaan salaiseksi.”Hämäläinen ottaa isoja vesikulauksia tuopista, johon on kirjailtu Helsingin IFK:n logo. Hän ristii kätensä leuan alle ja katsoo kohti.”Ihmiset varmaan jakoivat linkkejä kuviin, ja siitä lähti leviämään.”Internetin suuria lupauksia oli, että kuka tahansa voi saada äänensä kuuluviin ja itsensä näkyviin. Asian arvaamattomampi kääntöpuoli oli, että valokeilaan saattaisi joutua myös tahtomattaan ja äkisti.Ilmiön mekaniikka tunnetaan hyvin: kun yksittäiset ihmiset jakavat jotakin jopa sadoille seuraajilleen ja niin edelleen, syntyy lumipalloefekti. On kuitenkin puolisattumaa, mikä leviää ja mikä ei.Joka tapauksessa taviksestakin voi tulla julkkis.Irc-Galleria synnytti muitakin tunnettuja some-persoonia: viinanhuuruinen pystynenä T_A_U_K_K_I, poseeraava fruittari söpö sekä taitava piirtäjä Clover.Hän halusi lisää reaktioita ja julkaisi enemmän hassuja kuvia. Hänet äänestettiin toistamiseen päivän kuvaksi vain kuukautta ensimmäisen kerran jälkeen.Myös lokaa sateli lisää, mutta ihmisiä myös asettui puolustamaan Hämäläistä.”Ihmiset tulivat puolustamaan ja sanoivat, että nyt ei ole hyvä meininki, että ei tarvitse välittää muiden asiattomista kommenteista.”Hämäläinen naputtelee oikean kätensä peukalolla suuren kahvimukinsa korvaa ja nojaa kasvonsa vasempaan. Hän tekee näin aina, kun hän punnitsee vastaustaan.”En itsekään tajunnut eka, että miten suureksi suosio kasvaa. Ajattelin, että tämä on tällaista hauskanpitoa netissä enkä tajunnut, että se voi siirtyä jokapäiväiseen elämään.””Sitä ei päässyt enää pakoon, kun kuuluisuus oli mennyt jo liian pitkälle. Ei ollut enää sellaista yksityisyyttä. Varmaan hyvin samaa on ihan oikeillakin julkkiksilla.” Yksi tunnetuimmista tapauksista https://www.hs.fi/kuukausiliite/art-2000002884432.html koskee tv-juontaja Teri Niittiä https://www.hs.fi/haku/?query=teri+niittia , joka vuonna 2016 julkaisi julkista imetystä kritisoivan Instagram-viestin ja nousi sitten lentokoneeseen.Lennon aikana Niitistä tuli tietämättään valtavan some-kohun keskipiste. Perillä hän avasi puhelimensa, joka ilmoitti yli tuhannesta saapuneesta viestistä. Vyörytys kestäisi lopulta pitkään, vaikka hän poisti päivityksen.Niitin tapaus on hyvin erilainen kuin Wennu Hämäläisen ja se tapahtui yli vuosikymmen myöhemmin. Mutta on niissä jotain samaakin.”Nettiin kun jotain laittaa, se voi kasvaa aika isoksi. Itsellänikin ne pienet jutut – joiden todella piti olla pieniä – kasvoivat järjettömän suuriksi”, Hämäläinen sanoo ja naputtaa taas kahvikuppinsa korvaa.”Osittain siksi lähdin tähänkin haastatteluun – että jos jollekin olisi [tarinastani] hyötyä, että saisi tätä perspektiiviä. Ehkä joku nyt miettii, mitä tekee, jos tekee.”Kokemustensa vuoksi Hämäläisellä on poikkeuksellinen näkökulma sosiaalisen median alkuhämärään ja siellä häärääviin suomalaisiin.Yleiskuva ei ole erityisen mairitteleva.Aivan tavalliset lapset ja nuoret taantuivat internetissä joukkokiusaajiksi, eivätkä useimmat ymmärtäneet pienen tekonsa merkitystä kokonaisuuden osana.Ahdistuksen vuoksi Hämäläinen alkoi vältellä ulkona liikkumista ja lukkiutui kotiinsa. Hän kertoo, ettei koskaan saanut tai sen enempää hakenutkaan apua.Internet mullisti kiusaamisen.Kiusaaja ei enää ollut vain rinnakkaisluokan kakara tai jalkapallojoukkueen öykkäri. Kiusaaja saattoi olla kuka tahansa missä vain, jolla oli näyttöpääte. Aikuisista tuli sokeita nuorten maailmalle, joka siirtyi nettiin.”Sosiaalisen median alkuajoista tulee mieleen pelleilevistä tytöistä kuvattu video, joka levisi Irc-Gallerian kautta lähes kaikille sen ikäisille nuorille”, kertoo vuonna 2004 liiton nuorisotyön päällikkönä aloittanut Juuso Repo https://www.hs.fi/haku/?query=juuso+repo ”Sitä seurasi voimakas kiusaaminen, haukkuminen ja häpäiseminen, vaikka tytöt olivat lähteneet siihen vitsillä.”Järjestö alkoi hahmotella virtuaalista nuorisotyötä. Se koulutti mediakasvatuksen opiskelijoita kertomaan nettikulttuurista vanhemmille ja oppilaille.Vuonna 2006 se julkaisi Irc-Gallerian ylläpidon kanssa valistusvideoista hyvästä nettikäytöksestä.Videot käsittelivät yhä ajankohtaisia aiheita: yksityisyyden suojaamista, kiusaamisen kierteen katkaisua sekä riskejä – kuten sitä, että kumppanille luottamuksellakin lähetetyt kuvat ja viestit voivat pahimmillaan päätyä jakoon.”Vuosina 2006–2007 teimme nuorille laajat kyselyt, joissa havaitsimme, ettei palvelussa ole kyse enää yksittäisistä tapauksista vaan oikeasti suuresta ja vakiintuneesta ilmiöstä”, Repo sanoo.”Myös kouluista ja vanhemmilta alkoi kuulua huolta, että tässä alkaa olla ongelmia. Sitä lähdimme sitten ihmettelemään.”Vanhempia huolestuttivat herutuskuvat eli flirttailevat selfiet sekä riski seksuaalisesta ahdistelusta. Hyväksikäyttöringeistä kirjoitettiin myös julkisuudessa.”Kuvagalleriat” olivat silti nuorille myös mieluisia paikkoja, jossa sai pitää yhteyttä kavereihin ja samanmielisiin. MLL halusikin valistaa vanhempia myös näistä myönteisistä puolista ja siitä, että tällaiset palvelut eivät toivomalla katoa.Irc-Galleriassa olivat ”kaikki”, vaikka muitakin suosittuja palveluita oli: ii2.org, kuvake.net sekä jossain määrin yhdysvaltalainen Myspace.”Vuonna 2010 tai viimeistään 2011 sosiaalinen media meni pilalle, kun aikuiset valloittivat sen”, sanoo Marko Forss.”Edeltävät vuodet olivat hyvää aikaa olla somessa töissä pääasiassa alaikäisten kanssa. Sieltä puuttui tahallinen väärinymmärtäminen ja vääristely, mikä sosiaalista mediaa nykyään vaivaa.”MLL:n Repo sanoo, että ennen Facebookia monissa maissa oli Suomen tapaan omia sosiaalisen median palveluja. Sellaisen kanssa oli helpompi toimia kuin Facebookin ja Whatsappin, jotka eivät ole yksi iso yhteinen tila vaan koostuvat yksilöiden ympärille rakentuvista kuplista ja suljetuista ryhmistä.Aikuisten saapumisen jälkeen nuoret jättivät Facebookin ja siirtyivät Instagramiin, Snapchatiin ja muuallekin, viimeisimpänä esimerkiksi TikTokiin https://www.hs.fi/nyt/art-2000005915424.html Kun Forss liittyi Irc-Galleriaan, nuoret olivat viettäneet keskenään aikaa netissä jo ainakin kymmenen vuotta. Forss muistelee, kuinka poliisikoulussa perehdyttiin Kiss FM:n chattiin jo vuonna 1997.Aikuiset ovat kuitenkin jälleen kadottamassa yhteyden nuoriin sosiaalisessa mediassa, Forss varoittaa.”Se johtuu monesta syystä. Pirstaloitumisen vuoksi ei ole enää yhtä palvelua, jossa nuoret ovat.””Sitä työtä tehneenä ja tarpeen nähneenä koen, että kokopäiväisille nettipoliiseille on tarvetta. Olen lähes saman verran ajanut piipaa-autoa Roballa kuin ajanut keikkaa netissä.””Nyt kun miettii, olisi varmasti ollut hyvä, jos vaikka ylläpito olisi puuttunut. Se olisi ehkä opettanut ihmisiä.”Juuso Revon mukaan nykypäivänä teinien on helpompi saada itselleen tukea ja oikeutta, kun aikuisetkin tietävät, ettei netti ole tosielämästä irrallinen saareke.Jokelan ja Kauhajoen koulusurmat vuosina 2007–2008 olivat käänteentekeviä tapahtumia, vaikka ne eivät erityisesti Irc-Galleriaan liittyneetkään, Repo kertoo. Yleinen järkytys alkoi ohjata julkista rahaa myös verkkonuorisotyöhön.Koulut valpastuivat. Nykyään vastuullisesti netinkäytöstä puhutaan jopa opetussuunnitelmassa.”Nykyään nettikiusaamista selvitellään myös kouluissa. Ennen koulujen vastaus oli, että se tapahtuu muualla kuin kouluissa ja oppitunneilla.”Hän moittii myyttiä diginatiiveista nuorista erittäin haitalliseksi ongelmien havaitsemisessa.”Siis se ajattelutapa, että lapset ja nuoret kyllä itse oppivat ja hallitsevat internetin. Siitäkin ollaan oppimassa eteenpäin”, Repo sanoo.”Jos miettii Wennu Hämäläisen mahdollisuutta saada oikeutta kokemaansa vääryyteen, nykyään varmasti puututtaisiin vastaavaan erilaisella kynnyksellä. Tilanne on parantunut, mutta nuoret eivät edelleenkään oikein tiedä oikeuksistaan tai uskalla hakea apua.”Hämäläinen puolestaan kokee, että hän selvisi ihan hyvin.”Kyllä mä uskon, että selvisin varmasti paljon paremmin kuin moni muu. Olisi sitä saattanut joku muukin ahdistua, ja ehkä pahemminkin.”

”En osaa sanoa, onko suoraan. Mutta on se varmasti vaikuttanut jollakin tavalla, jos on sulkeutunut eikä ole mennyt mihinkään”, Hämäläinen sanoo hetken mietittyään.”Enkä mä enää julkaise netissä oikein mitään. Facebook on sinänsä kätevä, että se on kuitenkin yksityisempi. Siellä saa valittua, että vain kaverit saa yhteyden ja näkevät.”Nykyään Hämäläinen työskentelee it-alalla ja elelee tavallista keskiluokkaista elämää Itä-Helsingissä. Warcraft 3 on vaihtunut League of Legendsiin sekä Hearthstoneen, jossa hän on Euroopan parhaimpia pelaajia.Hämäläisen kaverit kuulemma jo aikoinaan pohtivat, voisiko WeMMun maineella rahastaa. Nykyäänhän nettipelaajat voivat tienata miljoonia ja suosituimmat bloggaajat ja tubettajat rahastavat mainostajia sievoisilla summilla.”Itse asiassa juuri mietin, kun verotiedot julkaistiin, että suhteuttaen olisin silloin varmaan tienannut enemmän kuin nykyään”, Hämäläinen sanoo leikkisästi.”Jos miettii nykyajan tubettajia, suosiollanihan olisi oikeasti voinut tehdä rahaa. Juuri silloin en itse kuitenkaan ollut siitä kiinnostunut.”WeMMun suosiosta kertoo jotakin, että hänen Irc-Gallerian profiilissaan vieraillaan yhä 150–200 kertaa viikossa, vaikka hän itse ei ole käyttänyt palvelua vuosiin.Sieltä voi löytää myös vanhat Päivän kuvat, joiden yläpuolella oleva saateteksti kertoo Hämäläisestä paljon:Täällä on noita päivän kuvia. Kuviani saa ladata puhelimen taustakuvaksi.