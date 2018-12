Nyt.fi

Pikatestissä Uudenmaankadun aasialainen, jossa on tarjolla kaikkea korealaisesta hapankaalista sushiin

Uudenmaankatu 13, 040 0217589.Ma–pe 11–21 (lounasbuffet ma–pe 11–15), la 12–21, su 12–20.Sushi 4–48 e, lämpimät ruoat 15–30 e, lisukkeet 5–6 e.Aiemmin Albertinkatu 12:ssa hieman eri konseptilla toiminut ravintola Stone Bowl N Sushi on löytänyt uuden tilan kivenheiton päästä Uudenmaankadulta. Lista on sama, miljöö arvokkaampi. Katossa kimaltelee kristallikruunu aiemmin tilassa olleen, ranskalaista linjaa vetäneen kahvila Fleuristen jäljiltä.Tarjoilija, selvästi paikan pitäjä, saapuu sekunnissa. Heti alkuun meiltä kysytään, josko ”vi talade svenska”. Onneksi puhuimme, sillä palvelu muuttui hetkessä ruotsinkieliseksi ja äärimmäisen lämminhenkiseksi.Lista on täynnä herkkuja: korealaisia riisikulhoja bibimbappeja, susheja sekä japanilaisia gyoza-taikinanyyttejä.Alkuun pyydämme kimchi-hapankaalia, wakame-merileväsalaattia sekä misokeitot. Kimchi on hapokkuudeltaan voimakas. Maku on vahvasti käynyt ja pirskahteleva. Wakame samaa tukkusalaattia kuin suurimmassa osassa sushiravintoloista. Misot tyydyttäviä syystuiverruksen keskellä.Vanhassa paikassa ravintoloitsijalla oli kuulemma tapana tarjota sekä lämpimiä annoksia että kylmiä susheja ”settinä”. Näin ruokailija voisi maistaa kaikkea. Tartumme kädenojennukseen, vaikka se onkin uudessa ravintolassa poikkeus.Emme nimittäin osanneet arvata, että lämmin ja kylmä ruoka tarjoiltaisiin konkreettisesti samalta lautaselta. Entrecote-siivuista valmistettu teriyakikastikkeinen yakiniku valuttaa makeaa kastikettaan harmillisesti sushien päälle.Vege-gyozat ovat pannulla paistettuina ja soijaan dipattuina mainioita. Tyydyttäviä, makoisia – ei kuitenkaan mitenkään erikoisia.Japanilainen tamago-munakas, soijasta valmistettu inari-tasku sekä lohi-kurkku-avokado -makirullat ovat yllätyksettömiä ja ”perussusheja”. Laatuunsa nähden hintavia.. Paikan pyörittäjän kanssa vaihdetaan kuulumiset, kuullaan historiasta Tukholman Solnassa. Ruokailun jälkeen olo on kohdattu ja ravittu.