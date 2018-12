Nyt.fi

Välipalabaarin smoothiet ovat ravitsevia, mutta käyvät nopeasti tylsäksi lusikoitavaksi, selviää Nytin pikates

Fredrikinkatu 30, 050 3494135Ma–to 7.30–17.00, pe 7.30–18.00, la 9.00–16.00.Smoothiet 4,50–7,90 e, smoothiekulhot 7,90–8,50 e, raakapuuro 4,90 e, kahvi 2,90 e.Välipalakansa on ottanut smoothiet vastaan avosylin. Tämän on aistinut myös välipalabaari Bär Barin perustajat. Ennen Itiksen Primassa, nykyään Fredrikinkadulla sijaitseva Kalifornian rannoilta inspiraationsa saanut marjabaari näyttäytyy testipäivänä sateen piiskatessa lämpimältä ja pirteältä. Titteli ”välipalabaari” on lunastettu toimistotyöläisen työpäivän pituisista aukioloajoista.Sisällä vastassa on iloinen smoothie-mestari, joka tervehtii asiakkaita työnsä lomasta. Istumapaikkoja on ikkunan ja seinän vierustalla enintään kahdeksalle henkilölle. Lista koostuu smoothieista ja smoothiekulhoista.Suurin osa, 93 prosenttia, paikan raaka-aineista tulee Suomesta.Tutut ja kotimaiset marjat ovat listalla virkistävä näky alati yleistyvien acai-marjojen ja maca-jauheen sijaan.Valitsemme suositellun Blueberry Pie -smoothien sekä Caramel Dream ja Berry Forest -kulhot. Testaamme myös ”terveysshotin” sekä kahvin.Inkivääristä, limestä ja tyrnistä puserrettu shotti on tavanomaista helpommin nautittavissa, sillä lime leikkaa tyrnin tymäkkyyden.Suodatinkahvi on lähipaahtimo Kaffa Roasteryn Lempeä Voima -sekoitus, joka sisältää kolumbialaista ja ugandalaista papua.Tilauksemme saapuu porrastettuna. Smoothieiden valmistus ei ole mitään nopeaa puuhaa, vaikka niin voisi kuvitella.Kardemummaa ja ruista sisältävä Blueberry Pie vie mielen suoraan mummin mustikkapiiraaseen.Luonnonjogurtin hapokkuus nousee vahvasti jälkimaussa, mikä varmasti jakaa mielipiteitä.Päälliset loppuvat nopeaan ja muutaman lusikallisen jälkeen on kumottavana kulhollinen raikasta ja ravitsevaa, mutta melko tylsää smoothieta.Marjojen siemenet takertuvat tapansa mukaisesti hampaisiin. Kehitysehdotuksena paikalle olisikin tarjota hammastikkuja takaisin töihin kiirehtiville.