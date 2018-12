Nyt.fi

Tässä kolme vaihtoehtoa tapaninpäivän tanssien viettämiseen

Tapaninpäivä

Valtavirtajuhlat

Kunnianhimoista hiphopia

UG-tanssit lepakkomiehessä

PME Blockparty Tavastialla (Urho Kekkosen katu 4) 26.12. klo 20. Liput 12–14 e. K-18. Gasellit Kuudennella linjalla (Hämeentie 13 B) 26.12. klo 19. Liput 23 e. K-18. Liina Harja, Ampiaistehdas ja Röökipaikka Lepakkomiehessä (Helsinginkatu 1) 26.12. klo 20. K-18.