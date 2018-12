Nyt.fi

Ranskalaisen elokuvan kauhukakaraksi tituleeratun Gaspar Noén ohjaama Climax kannattaa kokea elokuvateatteriss

Yleisöennätyksensä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Climax

Mielipiteitä

Climax Helsingin Kino Sherylissä (Kaikukatu 4) 22.12. klo 20.15, 26.12. klo 20 ja 27.12. klo 17.45 sekä Rivierassa (Harjukatu 2) 27.12. klo 20.45, 29.12. klo 20.30, 31.12. klo 20.30 ja 4.1. klo 20.45. Liput 8–16 e.