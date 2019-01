Nyt.fi

Fleminginkadun Bar Conin ”pohjattoman brunssin” maut miellyttävät, mutta tiettyjä katalonialaisia herkkuja jää

PIKATESTIFleminginkatu 10, 010666 8460.Ma–to 16–23, pe 16–02, la 12–02, su 12–18, brunssi sunnuntaisin 12–16.Bottomless brunch 26,90 e, cava 10 e.Fleminginkadun runsas ravintolatarjonta täydentyi marraskuun lopussa espanjalaisella vaihtoehdolla, kun tapasbaari Bar Con avasi Franzeninkadun kulmaan toisen toimipisteensä.Flemarin runsaasta ruokatarjonnasta on jo voinut valita tähän mennessä joko pizzaa (esimerkiksi Skiffer), perinteisempää (Cella), poke-kulhoja (Hey Poke), vietnamilaista (Namnam), alkuviinejä (Wino) ja döneriä (Döner Harju).Ensimmäinen Bar Con avautui Kampin Korttelin korkeuksiin vuoden 2016 joulukuussa.Sisustuksellisesti Fleminginkadun ravintola ei yllä Korttelin tasolle.Muutama huolimattomasti seinälle muovikehyksisten peilien viereen aseteltu muovikasvi nostattavat lähinnä kysymyksiä, eivät tunnelmaa. Baarin puolella pienet pöydät ovat hyvin lähekkäin toisiaan ja osa pöydistä ja tuoleista on pultattu lattiaan kiinni, joten olo on ahdas kuin lentokoneessa konsanaan.muodikkaan pohjattoman brunssin, eli bottomless brunchin, jota tarjoillaan sunnuntaisin kahdentoista ja neljän välillä.Pohjattomuus tarkoittaa sitä, että maksamalla 26,90 euron hintaan 10 euroa lisää, voi cavaa hakea tiskiltä kahden tunnin ajan niin usein kuin kehtaa.Brunssiin kuuluu aina neljää salaattia.Testisunnuntaina pitkälle baaritiskille on katettu muun muassa ensalada rusaa, eli majoneesipohjaista salaattia, jossa on tonnikalaa ja perunaa sekä mustekalasalaattia. Tarjolla on myös espanjalaisia juustoja, foccaciaa, paholaisen munia, ankkapastramia ja tietysti tortillaa, espanjalaista perunamunakasta.Pöytään erikseen miellyttävän kuumina kannetut patatas bravasit, eli espanjalaiset rapeat perunat majoneesilla, ovat suosikkimme. Tortilla on valitettavan alimaustettu.ruokana tarjoiltava karitsan entrecote kyllä sulaa suussa, mutta on ehtinyt jäähtyä. Kasvissyöjille tarjolla on paahdettua kurpitsaa.Bar Con mainostaa tarjoavansa katalonialaisia herkkuja, mutta jään kaipaamaan esimerkiksi hiillostettuja kasviksia ja tomaattileipää. Jälkiruoka mantelikakku on ihanaa, mutta mielessä oli jo kaihertanut odotus crema catalanasta, eli espanjalaisesta versiosta crème brûléestä.Itse ravintolan tunnelma on sunnuntain brunssilla yhtä eläväinen ja pirskahteleva kuin ravintolan itse maahantuoma herkullinen cava. Bar Con on oiva lisä Fleminginkadun ravintolatarjontaan.