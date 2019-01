Nyt.fi

Beerger-ravintolan ensivaikutelma ei ole ylentävä, mutta paikan nimikkoburger on kookas ja mehukas

PIKATESTIHämeentie 15, p. 040 6266865.Ma–to 11–14.30 ja 17–24, pe 11–14.30 ja 17–02, la 12–02, su 14–21.Lounas (sis. keiton ja kahvin) 11,50 e. Muina aikoina burgerit 13–14 e, muut syötävät 3,5–19,50 e. Hanaolut (0,4 l) 6–9,50 e, viinit (12 cl) 6,50–8 e.”Vähän kalsea.””Toimistomainen.”Ensivaikutelma jokseenkin harmaasti sisustetusta, marraskuun puolivälissä avatusta Beerger-ravintolasta ei ole ylentävä, kun aiemmin työvaateliikkeen uumeniinsa kätkenyttä tilaa tarkastelee kadulta päin.Onneksi sisällä mukavan lämpimästi sykkivä klubihenkinen taustamusiikki nappaa tuttavallisesti kyytiinsä.Ikkunan vierestä löydämme mukavan loosin, jonka rakenteessa on hyödynnetty puuta. Kasvit ja kynttilät lisäävät viihtyisyyttä.Gastron ja Ice Beaver -panimon aktiivien alkuun sysäämä Beerger muistetaan toissa kesänä Etelä-Helsingin Telakkarannassa sijanneesta terassista.Uuden Beergerin takaa löytyy kokeneita ravintola-alan toimijoita, joilla on taustaa Street Gastron lisäksi esimerkiksi Helsinginkadun Panemassa ja ykkösravintola Grönissä.Sijainnin perusteella ravintolan luulisi houkuttelevan tienoon lounastajia ja iltavirkkuja: Elannon bailukorttelin eli esimerkiksi Siltasen, Kaikun ja Kuudennen linjan muodostaman niin kutsutun "kompleksin" ympäristö on täyttynyt viime vuosina baarien ja klubien jatkoksi ruokaravintoloista.Beergerin sijainti on keskeinen, sillä ikkunasta näkee Siltasen terassille. Myös ruokakonseptin luulisi istuvan alueen henkeen: fokus on nimileikin mukaisesti hampurilaisissa sekä kahdessatoista vaihtuvassa käsityöhanaoluessa.Paikan oma pienpanimo avaa vuoden alussa, jolloin osassa hanoista virtaa panimoravintolan tuotteet. Katutasotilaa suurempaan alakertaan on tulossa klubimusiikkiohjelmaa.Perjantaisin ja lauantaisin Beergerissä soittaa dj, joten paikan voi kuvitella soveltuvan etkoiluun vähän samoin kuin naapurikorttelin Tannerin.välein osin vaihtuva ruokalista vaikuttaa hyvältä, riisutulta mutta kunnianhimoiselta. Kolmen eri burgerin jatkoksi tarjolla on tällä haavaa erilaisia snackseja sekä esimerkiksi käsintehtyjä gnoccheja, porsaan ribsejä, härän poskea, simpukoita ja ostereita.Mediumiksi ehdotettu paikan nimikkoburger on kookas ja näyttävä, mutta onneksi myös mehukas.Kasvisversio eli portobelloburger on yhtä pätevä. Leivitys ja friteeraus tekevät yrttivoilla täytetystä sienestä mukavan tuhdin ja pihvimäisen.Alkupalaksi nauttimani kukkakaaliwingsit ovat mainioita, hieman makeita ja tulisia. Hyvää palaa oluen rinnalla.Kasviswingsien ohessa ranskanperunakulho tuntuu sen sijaan jopa tylsältä ilmestykseltä.Vaihtuvissa oluissa testikerran erikoisuus on Perhon opetuspanimon amber ale, jota ei kuulemma saa hanasta muualta.