Pikatestissä Kallioon avattu Bruket, jonka vahvuudet ovat rohkea mausteiden käyttö ja annosten konstailemattom

Bruketin

Testipäivänä

PIKATESTIKaikukatu 4B (Leipätehdas), http://www.bruketcafe.fiMa–pe 11–17.Keitto ja salaatti 9,80 e, liha- ja kasvisannokset 11,80 e, kakkupala 3,5 e.Helsingin Kallion kupeeseen Hämeentien varrelle on noussut viime aikoina aimo annos kiintoisia ravintoloita ja erilaisia kokeiluja.Mainittakoon esimerkiksi ravintola Tanner levykauppoineen, kasvisravintola Ondan perulainen brunssi sekä vastikään Kino Sherylin kylkeen avautunut ravintola ja pitopalvelu Café Bruket.Iltapäivällä puoli kahden aikaan lounaalla on testaajien lisäksi yksi kolmen hengen seurue sekä muutama yksin lounastava. Tunnelma on raukea ja vastaanottavainen. Kassalla tervehditään aurinkoisesti ja selitetään lista läpi. Lähialueella työskentelevälle olisi tarjottu alennettua hintaa.lounas koostuu kolmesta vaihtoehdosta. On keitto sekä lämmin liha- ja kasvisannos. Kaikkiin kuuluu salaattipöytä, kahvi ja tee, joskus jälkiruokakin.Kylmänä ja harmaana talvipäivänä ilahduttaa erityisesti vegaanisen tomaatti-papukeiton täyteläisyys, mausteisuus sekä makeus. Kardemumma keitossa on piristävä ja toimiva. Valmiiksi leikattu, joskin tuore leipä on harmiksi jo melko kuivunut ja kova.Kasvisannoksena listalta löytyy thaimaalainen, myöskin vegaaninen khao pad. Kyseessä on paistettu riisiannos tofulla, herneillä, tuoreilla yrteillä sekä yllättävän polttavalla chilillä. Chili on jätetty suuriksi paloiksi, jotka polttavat ehkä turhankin voimakkaasti, kun ne osuvat hampaisiin.Salaattipöytä koostuu muutamasta vihreästä salaatista sekä yhdistelmistä: bataatti-kvinoa-rusina sekä porkkanaraaste-ananassalaatista.Porkkanasalaatti muistuttaa ensinäkemältä – kenties tarkoituksella – koulun raastepöytää. Nyt ananas on kuitenkin tuoretta ja raaste rouheampaa. Rusinat toimivat mausteisen bataatin kanssa pomminvarmasti. Kaiken kaikkiaan salaattipöytä on värikäs ja mutkaton.keittiö leipoi torstain kunniaksi perinteistä pannukakkua, jota sai syödä vadelmahillon ja kermavaahdon kera. Testiin päätyi myös kahvilatuote, tuhti ja tumma suklaakakku. Molemmat ovat perusvarmoja, mauiltaan tuttuja sekä tyydyttäviä.Pannarin kanssa hörpitty kahvi tulee ruotsalaiselta Johan & Nyströmiltä. Tummapaahtoinen luomukahvi Brasiliasta on melko jyty mutta sopii hyvin mausteisen lounaan jälkeen ja on valmistettu hyvin. Teenjuojille on Clipperin pussiteitä kattava valikoima.Bruketin vahvuudet ovat rohkea mausteiden käyttö sekä annosten raikkaus ja konstailemattomuus. Avara mutta tunnelmallinen tila, tuoreet neilikat pöydissä sekä aito asiakaspalvelu viimeistelevät kokemuksen.