Ihmiset jakavat nyt kuvia lyijykynäarvistaan, ja heitä on paljon – jälkien tarinat muistetaan riemastuttavan t

https://twitter.com/raquelmariieee/status/1083100254675890177

Jäljistä, joita tylsistyneet ja levottomat oppivelvolliset ovat iskeneet omaan tai toisten ihoon tahallaan tai vahingossa vuosikymmenten ajan.Nimestään huolimatta lyijykynän lyijy ei ole lyijyä, vaan pääosin grafiittia eli hiiltä. Grafiitti ei ole myrkyllistä, mutta siitä voi jäädä jälki.Tumma, joskus hieman sinertävä jälki syntyy, kun grafiittia jää ihoon. Ihon alle saattaa jäädä myös suurempia palasia jopa vuosikymmeniksi.Lyijykynämuistelot käynnistyivät maanantaina, kun nimimerkki Los_Writer kertoi viestissään etsivänsä ihmisiä, joiden kehojen sisään on jäänyt ”lyijykynän lyijyä”. Hänellä itsellään jälki löytyy kämmenestä peukalon alta.Viestistä tuli menestys. Kolmessa päivässä viestiä on jaettu 14 000 ja tykätty liki satatuhatta kertaa. Tuhansissa kommenteissa ihmiset kertovat omista lyijykynän jäljistään kuvien kera.Se meni niin sanotusti viraaliksi. Vaikka jäljet ovat pikkiriikkisiä ja käytännössä harmittomia, Twitter-viestien perusteella ihmiset ovat niistä hyvin tietoisia.”Luulin, että olin ainoa.””Vihdoinkin keskustelu, johon pystyn ottamaan osaa.””Tämä on niin älytöntä, että niin monilla ihmisillä on tällainen.”Kommenttien perusteella suurin osa on saanut ”lyijykynätatuoinnin” peruskoulussa, tyypillisesti ala-asteella. Yleisesti tarinoissa lyijykynä on lipsahtanut vahingossa, mutta joidenkin mukaan heitä on pistelty tarkoituksella.Kertomuksissa kerrotaan esimerkiksi kynän päälle nukahtamisesta kesken läksyjen, kynähipasta sisarusten kanssa ja ärsyttävän ihmisen vaientamisesta kynänpistolla.”Ensimmäisellä luokalla kaverini antoi minulle ylävitosen kynä kädessä.””Kolmannella luokalla eräs poika tökkäsi minua käteen.””Taistelujälki 13 vuoden takaa. Muistan vieläkin, keneltä tämän sain, ja en voi odottaa kostoni päivää.””Toisella luokalla 17 vuotta sitten olin lyömässä [kynällä] sylissäni olevaa vihkoa, kun eräs poika veti vihkon pois alta.”Saatetekstin mukaan julkaisijan sisko pisti häntä lyijykynällä kesken hippaleikin:Vaikka lyijykynien jättämät jäljet ovat pikkiriikkisiä eivätkä ne useimmiten häiritse elämää, ihmiset ovat niistä hyvin tietoisia.