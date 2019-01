Nyt.fi

Kommentti: Kun Big Brother alkoi 20 vuotta sitten, se oli hämmästyttävin asia televisiossa – nyt uuden version

Big Brother

2010-luvun

Paluuhehkutuksen

Kun

Helsingin Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.

”Realityjättiläinen on nyt maailmalla suurempi kuin koskaan.”Näin luki torstaiaamuna suomalaismedioihin lähteneissä tiedotteessa, jota on sekä toivottu että pelätty useamman vuoden ajan.tulee takaisin.Aikaisemmin Subilla esitetty ohjelma siirtyy nyt Nelosen kanavilla: ohjelman 11. tuotantokausi nähdään ensi syksynä Jimillä ja Ruudussa.loppupuolesta on tullut suomalaisessa tv-viihteessä aikakausi, jolloin jokainen edes jollain mittareilla retroksi laskettava ohjelmasta Napakympistä Kymppitonniin on tehnyt paluunsa.Osa on osoittautunut uudestaan isoiksi hiteiksi. Esimerkiksi Haluatko miljonääriksi? ja Tanssii tähtien kanssa ovat keränneet paluunsa jälkeen parhaimmillaan yli miljoona katsojaa.Suomen Big Brotherin tähän mennessä viimeisin kausi nähtiin vuonna 2014. Siitä lähtien on ollut käytännössä varmaa, että jossain vaiheessa ohjelma palaa tavalla tai toisella. Olisi hullua, jos joku kanava ja tuotantoyhtiö ei yrittäisi sopivan odotusajan päätteeksi nyhtää Big Brother -nostalgiasta irti sitä, mikä olisi nyhdettävissä.Nyt sopivaksi odotusajaksi määräytyi viisi vuotta.Paluu-uutista varjostaa yksi perustavanlaatuinen ongelma: viimeisinä vuosinaan ohjelma ei enää kiinnostanut katsojia.Vaikka 10. kauden aloitus keräsi vielä ison määrän katsojia (641 000), muuten katsojamäärät liikkuivat 200 000–300 000:n välimaastossa. Se oli aika kaukana ohjelman huippuvuosista, jolloin Big Brother teki jatkuvasti uusia ennätyksiä Subille. Ainoa selvä piikki ylöspäin nähtiin vuonna 2013 esitetyllä Julkkis Big Brother -kaudella, jota oli edeltänyt jo useampi vuosi ohjelman suosion laskusuhdannetta.keskellä tämä tosiseikka pyritään selvästi sivuuttamaan. Siksi tiedotteessa puhutaan ”realityjättiläisestä”, joka on ”maailmalla suurempi kuin koskaan”.Perustelu tälle väitteelle on se, että viime vuoden aikana ohjelmasta oli käynnissä 28 eri tuotantoa, eniten ohjelman historiassa.Tämä on toki totta. Totta on tosin myös se, että Britanniassa ohjelmaa viime vuosina esittänyt Channel 5 ei jatkanut viime syksyn jälkeen ohjelman sopimusta. Näyttää siltä, että 18 vuotta jatkunut yhtäjaksoinen Big Brother -putki tulee Britanniassa päätökseensä. Syy: ohjelman katsojaluvut olivat olleet jo pitkään kovassa laskussa. Ohjelman mahdollinen loppu on iso uutinen maassa, joka on yksi historian perinteisimmistä Big Brother -maista. Viime syksynä tosin huhuttiin, että Netflix olisi kiinnostunut esittämään Britannian Big Brotheria jatkossa, mutta huhut eivät ole saaneet vahvistusta.Samoin ohjelman alkuperäismaassa Alankomaissa Big Brother on loppunut jo ajat sitten.Nykyisin Yhdysvallat on yksi pisimpään Big Brotheria esittäneistä ja edelleen uusia kausia lähettävistä maista. Siellä trendi katsojalukujen kanssa on ihan sama kuin Britanniassa ja Suomessa.Vuonna 1999 alkunsa saanut tosi-tv-formaatti täyttää tänä vuonna 20 vuotta, mutta monen kaksikymppisen tavoin se ei oikein tiedä, mitä sen kuuluisi olla. Yleisön kiinnostus on 2010-luvulla siirtynyt uusiin tosi-tv-ohjelmiin, jotka tuntuvat tarjoavan jotain ennennäkemätöntä ja yllättävää. Sellainen on esimerkiksi Love Island, joka on ollut Britanniassa historiallisen katsottu.Big Brother alkoi Suomessa, se oli hämmentävin asia televisiossa. Tavallisia ihmisiä suljettiin pieneen taloon lähes sadaksi päiväksi kilpailemaan tehtävissä, juomaan alkoholia ja sekoilemaan. Kaikkea pystyisi katsomaan nettipalvelusta vaikka 24 tuntia päivässä. Ennen Big Brotheria tosi-tv oli ollut Suomessa aika kilttiä ja harmitonta.Omalle sukupolvelleni, 1990-luvulla syntyneille, Big Brotherista tuli varsinkin sen ensimmäisten vuosien ajaksi hittiohjelma, jota katsottiin päivittäin ja josta puhuttiin kaikkialla.Saamaan aikaan Big Brotheria vihattiin sellaisella antaumuksella, ettei vastaavaa ollut nähty. Se oli vähän kuin tv-maailman Seiska: ohjelma, jota yleisen keskustelun perusteella kaikki vihasivat, mutta silti sadat tuhannet katsoivat joka päivä.Kun Big Brotherin suosio laski, myös näkyvä vihaaminen väheni. Ohjelmalle kävi jotain, joka oli paljon pahempaa kuin ärsyttävyys. Siitä tuli yhdentekevä.Jos paluunsa tekevä ”realityjättiläinen” haluaa välttää yhdentekevyyden, sen pitäisi pystyä muuttumaan kunnolla erilaiseksi ja yllättäväksi. Sellaiseksi, että se onnistuisi ärsyttämään vuoden 2019 tv-katsojia, jotka luulevat nähneensä jo kaiken. Jos ohjelma onnistuu siinä, sillä on mahdollisuuksia. Muussa tapauksessa sille on vaikea povata kovin pitkää elinikää sen jälkeen, kun alun nostalgiahuuma on hälvennyt.