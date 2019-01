Nyt.fi

Kukaan ei tunnu tietävän, milloin elokuvat tulevat mihinkin palveluun – tässä täydellinen opas elokuvien katse

Lähdetään teatteriin!

Erikoisnäytökset

Perinteinen elokuvateatterinäytös

Imax-näytös

Elokuvanäytös tarjoilulla

Istutaan sohvalla!

Digitaaliset vuokra- ja ostopalvelut

Suoratoistopalvelut

Haetaan leffa!

Dvd- ja bluray-kaupat

Dvd- ja bluray-vuokraamot

Kirjastot

Ollaan kärsivällisiä!

Nytin työryhmä: Jussi Ahlroth, Ossi Mansikka, Juuso Määttänen

Juttua varten haastateltiin: Atte Laurila (Riviera),Kalle Peltola (Finnkino), Leo Autio (Filmihullu-Leffakauppa), Sampsa Salonen (SF Studios), Tero Nurminen (Filmtown),Virva Nousiainen-Hiiri (Helsingin kaupunki)

Kaikkein ensimmäisenä elokuvan voi poikkeustapauksissa nähdä elokuvateattereiden järjestämissä erikoisnäytöksissä. Niissä on elokuvan lisäksi usein nähtävillä lähetys elokuvan kutsu­vierasensi-illasta. Toisinaan erikoisnäytöksiä saatetaan järjestää jopa pari viikkoa ennen elokuvan virallista ensi-iltaa, useimmin ne ovat pari päivää ennen ensi-iltaa tai viimeistään virallisena ensi-iltapäivänä.Viime aikoina erikoisnäytöksiä on ollut muun muassa elokuvista Bohemian Rhapsody, Ihmeotukset: Grindelwaldin rikokset ja Valmentaja. Osassa elokuvista on punaisen maton tilaisuuden ja elokuvan lisäksi tarjolla muun muassa tarjoilua ja tapahtuma, kuten elokuvaan liittyvä keikka tai iltabileet. Erikoisnäytösten hinnat määrittyvät oheisohjelman mukaan.Vaihtelee, noin 15–30 euroa.Elokuvan ensi-iltapäivänä tai muutamia päiviä ennen virallista ensi-iltaa.Tavallisin tapa ensi-iltaan tulleen elokuvan näkemiseen mahdollisimman nopeasti on käynti perinteisessä elokuvateatterinäytöksessä. Elokuvien elinikä teattereissa vaihtelee suuresti. Usein elokuvat ovat nähtävissä ensi-iltansa jälkeen teattereissa vähintään kuukauden ajan, mutta kaikkein katsotuimmat kestosuosikit voivat pysyä harvoilla näytöskerroilla ohjelmistossa jopa vuosien ajan.Suomessa Finnkino hallitsee erityisesti isojen kaupunkien elokuvateatterikenttää, mutta Helsingissäkin sen vaihtoehtona on useita pieniä yksityisiä elokuvateattereita sekä Virosta Suomeen rantautunut Cinamon-ketju. Suurin osa ensi-iltaelokuvista tulee nähtäväksi perinteisenä 2D-elokuvana, mutta useista ulkomaisista hittielokuvista on tarjolla myös 3D-vaihtoehto.Perushinnat Finnkinon teattereissa 2D-elokuvat 9–15 euroa, 3D-elokuvat euron enemmän. Tarjouspäivinä halvempia hintoja.Ensi-illasta alkaen usein vähintään kuukauden, monesti 2–3 kuukautta. Suosituimmat elokuvat huomattavasti pidempäänkin.Suomen ensimmäinen Imax-teatteri avattiin vuonna 2018 Helsingin Itikseen. Imax on paras tapa katsoa isoja ja visuaalisesti näyttäviä elokuvia. Sen erikoisuus on tavallista suurempi ja kaartuva valkokangas, jonka äärellä elokuvaan on entistä helpompi uppoutua. Imax-salissa esitetään nimenomaan Imax-esitystä varten erikoiskameroilla kuvattuja elokuvia. Maailmalla valmistuu vuosittain viitisenkymmentä Imax-elokuvaa. Suomessa ei Imax-elokuvia ole tulossa tekoon.Ennen Imax-salia Finnkino toi Suomen ja Baltian isoimpiin elokuvateattereihinsa laserprojektorilla ja Dolby Atmos -äänentoistolla mainostetun Scape-salin. Teknisten erikoisuuksien lisäksi Scape-salissa on tavallista leveämmät penkit.Scape 12–18 euroa, Imax 14–20 euroa.Imax-elokuvat ovat tyypillisesti nähtävissä lyhyemmän aikaa, jopa vain pari viikkoa ensi-illasta lähtien.Yksi viime vuosien uutuus Suomen elokuvateatterimaailmassa on käydä katsomassa elokuva salissa, jossa on mahdollisuus nauttia popcornien ja limpparin lisäksi oikeita ruoka-annoksia ja alkoholia. Kallioon avattiin vuonna 2016 yksityinen elokuvateatteri Riviera, jolla oli anniskelu­oikeudet ja keittiö. Sen jälkeen Finnkino on Helsingissä tuonut tarjoilun uudistettuun Maximiin ja uuteen Itikseen. Lisäksi alkoholitarjoilua on K18-näytöksissä useissa teattereissa.Rivierassa 14–16 euroa. Finnkinon Maximissa 11–17 euroa.Sama vaihteleva aikataulu kuin perinteisessä elokuvateatterinäytöksessä.Teattereiden jälkeen elokuvat tulevat kotikatseluun. Uusin tapa katsella niitä on digitaalisesti ilman, että tarvitsee lähteä kauppaan tai vuokraamoon. Digipalveluissa elokuvat ovat yleensä ensin vain myytävänä, ja vasta sen jälkeen katsoja voi vuokrata pariksi päiväksi oikeuden katsoa elokuvan.Elokuvia ei kannata etsiä heti ensi-illan jälkeen. Yleinen käytäntö on, että elokuvat julkaistaan kotona katseltavassa muodossa kolme–neljä kuukautta teatteriensi-illan jälkeen. Ensimmäisenä elokuvan voi ostaa digitaalisesti, joskus vähän ennen kuin elokuva ilmestyy dvd:nä ja blurayna. Digivuokraaminen alkaa samaan aikaan kuin elokuvat ilmestyvät dvd:nä ja blurayna.Alalla riittää kilpailua. Applen iTunes on iso koko maailmassa. Suomessa elokuvapalveluita on esimerkiksi kotimaisilla teleoperaattoreilla, elokuva-alan yhtiöillä sekä kansainvälisillä yrityksillä. Käyttö edellyttää joskus erillistä laitetta.Vuokra noin 2–5 euroa, osto noin 9–17 euroa.Noin kolme–neljä kuukautta elokuva­teatteriensi-illan jälkeen.Digitaalisella puolella seuraavaksi ovat vuorossa suoratoistopalvelut. Juuri suoratoistopalvelut ovat mullistaneet elokuvien katselun. Kuukausimaksulla saa katsoa tarjolla olevasta valikoimasta mitä vain.Suomessa on tarjolla monia palveluita, muun muassa Netflix, HBO Nordic, Amazon Prime, Viaplay ja C More. Nelosella ja MTV:llä on omat palvelunsa.Suoratoistopalveluissa ei ole oikein mitään yleisiä linjoja siitä, mitä elokuvia niihin tulee katsottavaksi ja miten nopeasti. Yleensä aikataulu kuitenkin määrittyy sen mukaan, milloin elokuva on tullut kotikatseluun aiemmissa muodoissa.Käytännössä kovin moni elokuva ei tule suoratoistoon vuoden sisällä dvd-julkaisusta. Usein aikaa menee pari vuotta. Ne poikkeukset, jotka tulevat nopeasti, myös poistuvat palveluista nopeasti. Tämä johtuu alan sopimuksista.Yle Areena tarjoaa muun ohjelman ohessa myös elokuvia, ilmaiseksi.Noin 10 euroa kuukaudessa, hinnat vaihtelevat.Usein vuodesta kahteen ensi-illan jälkeen. Joskus hyvinkin pian ensi-illan jälkeen.Elokuvia kannattaa yhä etsiä kaupoista. Suuressa osassa Suomea merkittäviä elokuvien myyntipaikkoja ovat marketit. Niiden ohella toimii erikoisliikkeitä, joiden valikoimista voi löytää myös jotakin sellaista, mitä suoratoistopalveluissa ei ole.Esimerkiksi Helsingin Kampissa sijaitsevan Filmihullu-leffakaupan markkinarako ovat eurooppalaiset taide-elokuvat sekä klassikkoelokuvat, joita katsoja ei välttämättä löydä internetistä. Liikkeeseen hankitaan myös uutuuselokuvia, jotka eivät yllä Suomessa teatterilevitykseen.Elokuvat päätyvät jälleenmyyntiin muutamia kuukausia teatteriensi-illan jälkeen. Pisimpään kestää kansainvälisillä menestyselokuvilla. Disneyn viime vuonna julkaistulla Ihmeperhe 2 -elokuvalla kesti liki puoli vuotta päästä kauppoihin.Kotimaiset uutuudet 15–20 euroa, ulkomaiset uutuudet 20–25 euroa.Keskimäärin kolme kuukautta ensi-illasta.Makuunin konkurssista huolimatta perinteikäs Filmtown sinnittelee vuokrausmarkkinoilla 30 liikkeen voimin, ja vuokraamoja löytyy Suomen suurista kaupungeista. Itse asiassa yritys on jopa laajentanut verkostoaan vuokraamalla Makuunilta vapautuneita liiketiloja, joissa kauppa yhä käy.Vuokraamoista löytyy elokuvia ja elokuvasarjoja, joita suoratoistopalveluista ei löydy. Film­towneissa esimerkiksi vanhat Harry Potter -elokuvat ovat käyneet hyvin kaupaksi nyt kun velhomaailman uusimmat elokuvat ilmestyivät teattereihin. Myös Disneyn klassikkoelokuvia voi olla vaikea löytää muualta kuin vuokraamoista. Tämä muuttuu, kun Disneyn oma suoratoistopalvelu aloittaa tämän vuoden lopussa.Suosituimmista elokuvista säilytetään vuokrattavia kopioita useita vuosia, B-luokan elokuvat poistuvat nopeimmin.Alkaen 3 euroa, ensi-iltaelokuvat 5–6 euroa vuorokaudelta.Kolmesta neljään kuukautta ensi-illasta.Pelkästään pääkaupunkiseudun kirjastojen valikoimissa on lainan noin 12 000 elokuvaa. Helsingissä hankinnoissa painottuvat kotimainen ja eurooppalainen elokuva sekä lasten ja nuorten elokuvat.Helsingissä päätökset hankinnoista tekee erillinen valintaryhmä. Etenkin lastenelokuvien käyttöikä voi olla kovakouraisen kohtelun vuoksi lyhyt, mutta hajonneiden levyjen tilalle hankitaan myös uusia.Elokuvan matkan kesto valkokankailta kirjastoon vaihtelee paljon, mutta yleensä ne saadaan kirjastoihin kutakuinkin samaan aikaan kuin kuluttajamarkkinoille. Kotimainen elokuva tulee nopeammin, kansainvälinen menestyselokuva hitaammin. Uusi Tuntematon sotilas sekä Avengers: Infinity War saapuivat molemmat kirjastoon noin 6 kuukaudessa.MaksutonVähimmillään kaksi viikkoa, joskus jopa vuoden kuluttua ensi-illasta.Jos jaksaa odottaa, elokuvia näytetään paljon maksullisilta tai ilmaisilta tv-kanavilta. Elokuvat ilmestyvät niihin hyvin vaihtelevalla aikataululla, mutta yleensä aika myöhään, esimerkiksi kahden vuoden kuluttua ensi-illasta.