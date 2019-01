Nyt.fi

Opin yläasteella, ettei kouluilla ole minkäänlaista ratkaisua yhteen kiusaamisen kipeimmistä muodoista – sitte

Muistan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

En ole

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Minulle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikeinta

Tämänviikkoiset

Minä