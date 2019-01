Nyt.fi

★★Töölönkatu 1, ravintola@gusti.fiMa-pe 11–22, la 15–23Alkuruuat 9,50-16 e, pääruuat 13.50-32 e, jälkiruuat 9 eTalvisessa pimeydessä rämpivän katse pysähtyy Töölönkatu yhden kivijalan kulmauksen kohdalla. Suurista ikkunoista huokuu kadulle lämmin tunnelma aivan kuin espanjalaisesta casasta tai bodegasta: värikkäitä pintoja, viinipulloja ja sekalaisia tauluja.Ravintola on Gusti. Sen pääpaino on välimerellisissä annoksissa. On pastaa, risottoa, äyriäisiä ja myös nykyisin niin suosittuja gnoccheja. Ne ovat usein perunasta tai mannasuurimoista tehtyjä taikinanokareita. Suomessa vastaavia kutsutaan muun muassa mykyiksi.Ensimmäisellä testikerralla ravintola on lähes täysi, vaikka kello on vasta vähän päälle viisi. Gusti sijaitsee lähellä Finlandia-taloa ja Kansallisoopperaa, joten se on oiva paikka käydä syömässä ennen esitystä.huolehtii korostetun välimerelliseen tyyliin tarjoileva mies. Hän on rento, mutta toisaalta unohtaa ajoittain asiakkaansa.Monien välimeren maiden ravintoloiden tarjoilijoiden tapaan hän pyrkii ohjaamaan asiakkaita valinnoissa. Listalla olevia simpukoita hän ei edes suosittele syömään. Pian syykin selviää. Simpukkaruokia ei ole edes saatavilla, kuten ei ole ankkaakaan eikä lammasta.Alkupaloiksi otamme tomaattikeittoa (9,50 e) valkosipulilla maustetuilla leipäkuutioilla. Keitto on varsin vetinen, mutta tomaatin aromia löytyy silti riittämiin. Terävyys on kohdallaan ja basilikapestosta tehty öljy antaa kontrastia.Katkaravut valkosipuliöljyssä (12,50 e) on juuri sitä, mitä nimikin sanoo. Valkosipulia on liiankin kanssa, kuten myös öljyä. Chili tasapainottaa rasvaisuutta.Pastoista valitsen jonkin verran julkisuudessa mainetta saaneen puttanescan (17 e). Kastikkeessa on makea tomaattipohja, mutta siihen kuuluvaa anjoviksen makua pitää etsimällä etsiä.Tuorepastan purema on kunnossa, mutta kastiketta on niin paljon, että kyseessä on pikemmin muhennos. En ihmettele, jos joku pitää tästä runsaasta pastasta, mutta minun makuuni se on yksinkertaisesti liian makea ja lälly.Alkupalojen kanssa tarjoillaan mitäänsanomatonta patonkia. Toivottavasti ravintola ei ole tehnyt sitä itse, sillä samanlaista saa pakasteena lähimmästä ruokakaupasta.Tarjoilija väen väkisin vaatii tilaamaan ”erinomaista ja suomalaista” härän fileetä (32 e, ravintolan kallein annos). Liha on kieltämättä laadukasta, paisto on tehty riittävässä rasvassa, pinta on paahtuneen rapea ja sisus punertavan mureaa.Onnistuneeseen punaviinikastikkeeseen tuovat lisää makua tatit. Lisukkeena on ilmakuivattuun kinkkuun käärittyjä vihreitä ohuita papuja. Papuihin on jätetty suuntuntumaa.kerralla tarjoilija aloittaa puheensa jälleen suosittelemalla samaista härän fileetä, sillä ankkaa ei ole taaskaan eikä hän oikein näytä olevan mielissään siitä, että tilaisimme lammasta.Alkupaloissa ei tarvitse taistella tarjoilijan kanssa, vaan päädymme etanoihin ja simpukoihin, joita tällä kertaa on tarjolla.Etanat (11 e) ovat kovin rasvaisia, mutta se on yleistä. Puolipehmeä gorgonzola sopii aina hyvin etanoiden kanssa. Lopputulos on kelpo.Simpukat (11,50 e) ovat isoja mutta kuivia. Niiden päällä on samankaltaista kovin makeaa tomaattikastiketta kuin on puttanescassa. Vieraani valittaa, ettei annoksessa löytynyt mitään tuoreutta.Pääannokseksi vieraani tilaa sitruunarisottoa (18 e), jossa on suuria katkarapuja. Tämä on testatuista annoksista paras. Risotto on erinomaisesti valmistettu, kostea mutta napakka. Runsas sitruunan käyttö tuo raikkautta ja basilika elävyyttä. Jokseenkin jokaiseen annokseen on lätkäisty päälle hieman nuutuneita herneenversoja.Minä tilaan tarjoilijan valtavasti kehuman punaotsa-ahvenen eli doradon (29,50 e). Tarjoilija vakuuttaa, että se on lennätetty tuoreena Ranskasta. Toivottavasti kala on kotoisin ympäristölle vähemmän haitallisesta läpivirtauskasvattamosta, sillä vapaana kasvanut punaotsa-ahven on ylikalastettu ja näin ollen epäeettinen kala.Pöytään tulee kokonainen kala. Doradon ruodot ovat varsin isoja, mutta niitä saa varoa. Kalan tuoreudesta ei tahdo saada selvää, sillä doradon sisuksiin on viskaistu järjetön määrä isoja valkosipulinpalasia ja runsaasti korianteria.Voi olla, että joku haluaa syödä puolikourallista lähes raakoja valkosipulinkynsiä vaalean kalan kanssa, mutta minua annos puistatti vielä seuraavana päivänä.Lisukkeena on jälleen kaksi ilmakuivattuun kinkkuun käärittyä papupakettia, mikä ei minusta sovi lainkaan tähän annokseen.testaamme tiramisun (9 e). Se tuodaan purkissa. Maku ei ole hassumpi, mutta koostumus on. Kosteutta riittää, samoin kahvin makua, mutta kyseessä on enemmänkin kastike kuin kakku, koska mascarponejuustokastike on kovin kermainen ja taikinan osuus vähäinen.Gustissa on epämääräisesti luokiteltavaa viehättävää yritystä ja lämpöä, mutta se ei riitä. Kokitkin selvästi osaavat tehdä ruokaa.Tasoltaan Gusti olisi ollut parikymmentä vuotta sitten vielä kehuttu tulokas Helsingin ravintolamaailmassa, mutta nykyisessä kilpailussa se ei pärjää. Vähän tasoa korottamalla Gusti voi löytää hyvinkin paikkansa töölöläisten kortteliravintolana.