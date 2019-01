Nyt.fi

Pikatestissä Satama Bar, joka on erinomainen lisä Kalasataman alueen palveluihin ja tuo hyvää vaihtelua Redill

Satama Bar & Bistro

Ihan

Pieni

PIKATESTITyöpajankatu 13 A,satamabar.com.Avoinna ma–to klo 10.30–20, pe klo 10.30–00, la ja su suljettu. Buffetlounas klo 10.30–14.30.Lounas 10,40 e(sis. kahvi ja tee), päivän jälki­ruoka lounaan yhteydessä 1 e.Kalasatamaan syyskuussa auennut kauppakeskus Redi ei ainakaan heti tehnyt suurta vaikutusta ravintoloillaan. Myöhemmin joukkoon on tosin saatu kovasti kehuttu vegaaniburgeriketju Bun2Bun.Tässä lisää hyviä uutisia: nyt yksi erittäin kiva lounaspaikka löytyy kivenheiton päästä.Toimistotalon kivijalassa sijaitseva Satama Bar & Bistro avasi ovensa lokakuun lopulla. Nimen perusteella se kuulostaa rasvantuoksuiselta keskikaljakuppilalta, mutta todellisuus on toinen. Pitkässä buffetpöydässä tarjolla ovat ”Pohjois-Afrikan makumaailman parhaat herkut”.Määritelmä tarkoittaa runsasta, pääosin vegaanista kattausta, jossa valinnanvaraa on erityisesti salaattityyppisissä asioissa ja tahnoissa.Pääruuat, käyntikerralla lampaankyljyksiä tai marinoitua tofua, tarjoillaan lämpölevyjen päältä tagine-padoista.ensiksi huomiota kiinnittää viihtyisäksi remontoitu ravintolatila (punaruskeat seinät, muodikas geometrinen kuviointi lattiassa) ja miellyttävä palvelu.Erittäin huomaavainen tarjoilija ottaa meidät vastaan, kertoo päivän ruuista ja kyselee ystävällisesti, mistä olimme kuulleet ravintolan olemassaolosta. Kehuja on kuulunut esimerkiksi Kalasataman alueen someryhmässä.Buffetpöydän äärellä varmistuu, että kehut ovat paikallaan. Runsaasta tarjonnasta jäävät parhaiten mieleen itse tehdyt valkosipuliperunat. Juures on siivutettu isoiksi viipaleiksi, jotka keräävät ympärilleen runsaasti herkullista kastiketta.Ihanalta maistuvat myös karamelisoitu bataatti ja pääruokapadan tofu.Keittiömestarina toimii, joka on paitsi yksi Satama Barin myös kehutun Mo Cafén perustajista.Perustajiin kuuluvat lisäksi Kalevankadun Apéron ravintoloitsijatjasekä markkinointialalla työskennellytmiinus tulee muista asiakkaista, jotka eivät osaa asettaa patojen kansia takaisin paikoilleen. Kanneton tofupata on ehtinyt lämpölevystä huolimatta hieman jäähtyä.Jälkiruuaksi on kahta kakkua ja kahvia tai marokkolaista minttuteetä.Ja kyllä sitä kaljaakin saisi. Hanoja on nopealla laskutoimituksella kahdeksan, eli juotavaa on myös tavalliset kolmostuopit kokeneille.Satama Bar on erinomainen lisä Kalasataman alueen palveluihin. Paikalle löytävät varmasti etenkin he, jotka etsivät mukavaa lounaspaikkaa Redin nurkilta mutta eivät viitsi tai ehdi Teurastamolle asti.