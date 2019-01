Nyt.fi

Kallion uusi sympaattinen nuudelikuppila vetoaa tunnelmallaan, mutta annoksissa saisi olla enemmän ytyä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kahden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Noodle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alppikatu 5, p. 044 984 8568.Ma–pe 11–21, la–su 12–21.Nuudelikeitot 10,90–13,80 e, nuudelikulhot 10,90–14,80 e, dumplingit 10 e, wonton-keitto 8,90–10,90 e. Lounas 10,40 e.kiinalaisnaisen perustama Noodle Story aukesi ruokaravintolakatu Kolmannen linjan Linnanmäen-päähän marraskuun alussa.Aiemmin tässä toimi ramen-keitoistaan muistettu Bodo-ravintola, ja nyt nuudelitarjonta jatkuu samassa tilassa uusien yrittäjien voimin. Kulma on vain vaihtunut japanilaisesta kiinalaiseksi.Ravintolassa on äänetöntä. Ei ole hälinää, musiikkia tai sen enempää keittiön kolinaa, vaikka lumisena tiistai-iltana asiakkaita on muutamia.Seinällä komeilee kiinankielinen punainen valomainos. ”Nuudelit”, sen hehku tarkoittaa.Story tarjoaa esimerkiksi reilun kympin hintaisia nuudelikulhoja, nuudelikeittoja, täytettyjä aasialaisia taikinanyyttejä eli dumplingeja, wonton-keittoa ja kiinalaista katuruokaa, lihapiirakkaa.Kaikki tehdään kuulemma tuoreesti paikan päällä, mikä on toki arvostettavaa.Tilaan seesamikastiketta, kimchiä ja katkarapuja sisältävän kulhon, jota nauravainen tarjoilija kehuu kiinalaishenkiseksi – naudanlihaa ja nuudeleita sisältävää keittoa hän puolestaan luonnehtii ”miehiseksi”.Alkuun pöytään ehtivät toiselta puolelta mukavan rapeiksi paistetut taikinanyytit, joita saan toiveestani kasvis-, nauta- ja porsastäytteisinä.Soijakastikkeen ja etikan sekoitukseen dipattavat dumplingit ovat hauskaa ja tälläkin erää maukasta ruokaa. Mieleen nousevat kokemukset Pariisin itäosista ja New Yorkin Chinatownista, joissa rapean maittavia nyyttejä saa opiskelijaystävälliseen pilkkahintaan.Juttu jatkuu kuvan jälkeen.Maapähkinää ja seesamia sisältävässä kastikkeessa lepäävä nuudeliannos näyttää kurkku- ja porkkanaraasteella sekä punertavalla kimchillä jatkettuna ilahduttavan värikkäältä. Kastike kuitenkin dominoi makua kovin vivahteettomana. Epäilyksen herättävät myös lautasen reunalle asetellut katkaravut. Miksi ne ovat kylmiä?Erikseen tilatun lisukelautasen kimchi on kelvollista, vaikka jotain yllätyssäväystä olisin kaivannut wakame-merilevän ja retiisin jatkoksi.Muun muassa kananmunalla, shimeji-sienillä ja korianterilla jatkettu naudanliha-nuudelikeitto on kulhoannoksen tavoin kookas. Annoksen syöminen yksin saattaisi olla puuduttava urakka, sillä maku on turhankin mieto ja yksitoikkoinen – se muistuttaa enemmän tylsän kotoista lihasoppaa kuin eksoottista nuudelikeittoa.Päällisin puolin sympaattinen Noodle Story viehättää simppelin tilan ja tunnelmansa puolesta makumatkaa enemmän. Verkossa ravintola näyttää keränneen kehuja, mutta testikerran perusteella olisin toivonut annoksiin reippaammin potkua.