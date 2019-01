Nyt.fi

Netflixin uutuusdokumentti paljastaa ruman totuuden Fyre-festivaalista, yhdestä 2010-luvun suurimmasta huijauk

Koko festivaali järjestettiin ilman minkäänlaista järkevää suunnitelmaa.

Ongelmien ratkaiseminen äityi rumaksi.

Sosiaalisen median julkaisut sekä loivat että tappoivat tapahtuman.

Paikalliset kärsivät eniten.

Meitä on helppo huijata.