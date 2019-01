Nyt.fi

Ystävystyminen on kiusallista, ja siksi myös parikymppiset voivat olla tavattoman yksinäisiä

Yksinäisyydestä

tarjoilija kantaa ja asettelee lounasseuralaiseni istumaan eteeni. Tarjoilija kaataa hänelle lasin luumujääteetä ja asettaa pillin hänen ohuille huulilleen.Seuralaiseni ei kuitenkaan juo teetään tai elehdi millään muullakaan tapaa. Hän istuu silmät kiinni hievahtamatta edessäni. Käytös saattaisi jossain toisessa tilanteessa tuntua hieman erikoiselta, mutta nyt se on vain luonnollista.Seuralaiseni on pehmolelu, jättimäinen vaaleanruskea nallekarhu.Olen tullut syömään lounasta Hongkongin keskusta-alueelle ravintolaan, jossa yksin istuville tuodaan seuraksi nallekarhu. Hymyilyttää. Muutin miljoonakaupunkiin muutama viikko sitten, enkä vielä tunne kovin montaa ihmistä, ainakaan hyvin. Ja nyt lounastan nallen kanssa.entuudestaan tuntemattomiin ihmisiin tutustuminen voi olla vähän kiusallista, vaikeaa­ – ja väsyttävääkin. En ole aivan varma tiedänko, miten aikuisena ystävystytään. Olen onnekas, sillä minun ei ole tarvinnut yrittää vuosiin.Muutaman viikon aikana olen kokeillut ainakin tällaisia lähestymiskeinoja ja saanut kourallisen tuttavia mutta myös epäonnistunut:Eräänä iltana harpoin mukavalta näyttäneen naisen luokse baarissa, kehuin hänen laukkuaan ja ojensin hänelle puhelinnumeroni. Sovimme viestitse näkevämme myöhemmin keväällä. Jälkeenpäin jäin miettimään, vaikuttiko lähestymiseni enemmän treffipyynnöltä.Toiseen tuttavaan tutustuin kadulla kioskin edessä. Juteltuamme tovin hän kutsui minut seuraavana päivänä pelaamaan joukkueensa kanssa rugbya, rajua kontaktilajia, jota en ole koskaan edes katsonut televisiosta. Nyt käyn treeneissä kaksi kertaa viikossa, silläkin uhalla, että muurran luuni. Syy: haluan ystäviä.Joskus keskustelunavaukset eivat tosin johda yhtään mihinkaan. Yhtenä päivänä yritin jutella vieressäni seisoneelle naiselle lounasravintolan tiskin edessä ihailemalla ruokalistan runsautta. Nainen kehotti minua valitsemaan annokseni ja käveli tiehensä.puhuttaessa keskitytään usein keski-ikää lähestyvien tai sen jo ylittäneiden tilanteisiin. Kipeä ilmiö on liian tuttu myös monelle nuorelle aikuiselle. Se koskettaa ihmisiä sukupolvirajoihin katsomatta.Kaikilla ei enää ole tai ole koskaan ollutkaan laajaa kaveripiiriä, ja moni kokee jääneensä yksin ilman, että tilanteeseen liittyisi erityistä dramatiikkaa, kuten kiusaamista. Eikä ystävystymisen takkuaminen koske vain ujoja, tutustuminen voi tehdä tiukkaa myos sosiaalisille ihmisille.Vanhat kaverisuhteet voivat rapistua huomaamatta, kun ihmiset lähtevät eri teille esimerkiksi peruskoulun tai toisen asteen koulutuksen jälkeen. Etenkin uudessa kaupungissa saattaa olla hankalaa saada ystäviä, jos muilla tuntuu jo olevan omat tiiviit porukkansa. Ulkopuolelta niihin voi olla vaikea päästä sisään.ihmisille voi kenties jutella kaduilla tai ravintoloissa. Yhteystiedot ja someprofiilit saattavat sujahtaa hetkessä puhelimesta toiseen.Aikuisena vaarana on, että tutustuminen jää muutamaksi kahvittelukerraksi ja uusista tuttavuuksista tulee vain liuta turhia Facebook-kavereita tai numeroita, jotka jäävät vuosikausiksi pölyttymään puhelimen syövereihin.Pahimmillaan ystävien puute voi johtaa lamauttavaan yksinäisyyteen, joka on äärimmäisen satuttava tunne.Sellaisessa tilanteessa eivät nallekarhut paljoa hymyilytä.