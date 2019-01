Tätä on jazzskenessä kaivattu: hätkähdyttävän rohkeaa naisnäkökulmaa ja solistia, joka on kuin tasaveroinen instrumentti muiden joukossa ”MINE-yhtyeen laulaja Selma Savolainen on eräänlainen Billie Holiday 2.0”, kirjoittaa Katri Kallionpää.