Twitteriin syntyi kummallisten sanontojen ketju, joka todistaa, että suomen kieli ei ole lähimainkaan kuollut

Täysii päin ja paareilla pois.Sujuu yhtä hyvin kuin hiihto pyöröovissa.Tietää kuin sika satelliiteista.Siinäpä muutamia poimintoja tällä viikolla syntyneestä twiittiketjusta, jossa suomalaiset jakavat hassunhauskoja ja paikoin sopimattomiakin sanontojaan kanssasomettajille.Kaikki alkoi tästä twiitistä, jossa suomalaisia twiittaajia kehotetaan liittymään sanontaleikkiin ja kertomaan omat suosikkisanontansa:Pari vuotta sitten pohdimme, miksi kaikki tuntuvat yhtäkkiä hokevan, että joku asia ”menee tunteisiin”. Sanonta näytti ilmestyneen sosiaaliseen mediaan joskus vuoden 2012 jälkeen.Vain elämää -esitys voi mennä tunteisiin hyvällä tavalla, jääkiekkojoukkueen tappio puolestaan huonolla tavalla.Vitsejä puolestaan julkaistiin jo Helsingin Sanomien edeltäjässä Päivälehdessä 1800-luvun lopulla. Vitsien väännettiin muun muassa parisuhteesta ja muista tutuista aiheista mutta myös nykykorvaan painokelvottomista aiheista, kuten itsemurha-aikeista.Huumori kuuluukin olennaisena osana kulttuuriin, jonka kautta voi tarkastella kulloistakin aikaa ilmaisukielen kautta.Ketjuun kertyi nopeasti rimpsu vitsejä ja sanontoja, jotka voi jakaa ainakin kolmeen luokkaan: nokkeliin modernisointeihin, puolipäättömiin letkautuksiin sekä hävyttömyyksiin.Monissa sanonnoissa yhdisteltiin vanhaa ja uutta, toiset näyttävät kuin syntyneen yllättäviksi tokaisuiksi, joiden tarkoituksena on lähinnä viihdyttää sanojaa ja kuulijaa. Osa on vanhoja tuttuja esimerkiksi koululaisvitseihin erikoistuneista kirjoista tai tunnettujen suomalaisten lausahduksista.Niin netti vastaa kuin sinne huutaa.Pulla päivässä pitää luut piilossa.Sopii kuin perse ämpäriin.Syttyy se tuli risukasaankin.Lähti kuin nuori sosialisti Töölöstä.Se on kakspiippunen miekka.Olo on ku oravalla, ku käpy on jäässä.Lähti kuin lepakko helvetistä.Jos lehmällä ois pyörät, se ois maitoauto.Erehtyminen on inhimillistä, sano siili, ku kiipes pois juuriharjan päältä.Kyllä piukka hyvä on, mutta väljä on joutuisampi.Haisee kun joukkohauta elokuussa.Parempi povi pivossa, kuin jumalattoman suussa.