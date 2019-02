Nyt.fi

Tunnelmallisen kasvisravintolan Magun ruoka ei ole tasolla, mitä sopii odottaa – pääruoka tuo mieleen annoksen

Vegaaniruoka

Ensimmäinen

Palaamme

Lista

Magussa

Sturenkatu 36, p. 044 737 3355, maguhelsinki.fi.Ke–to 17–22, pe–la 17–24.Alkuruuat 6–13 e, pääruuat 12–18 e ja jälkiruuat 6–12 e.kiinnostaa suomalaisia, ja kasvava kysyntä pakottaa yrittäjät tarjoamaan vaihtoehtoja vegaaneille, joiden ruokavalioon ei kuulu eläinperäisiä tuotteita, kuten kananmunia tai juustoa. Pois jää myös hunaja. Niin ja liha tietenkin.Buumi on kiihtynyt jo niin isoksi, että vegaanit huomioidaan ainakin yhdellä annoksella melkeinpä kaikissa ravintoloissa. Täysin vegaanisia illallisravintoloita ei juuri ole näkynyt Helsingissäkään, mutta Loviisassa toimii kehuttu Bella Loviisa.Odotukset olivatkin korkealla, kun Helsingin Sturenkadulle aukesi marraskuussa vegaaniravintola Magu. Nettisivujen mukaan listalla pitäisi näkyä myös luomu ja luonnosta kerätyt raaka-aineet. Innoissaan oli myös seuralaiseni, muutama vuosi sitten vegaaniksi ryhtynyt pitkän linjan kasvissyöjä, taitava kotikokki ja kulinaristi.arvioillallinen joulunalusviikolla jätti kylmäksi. Alkupalalajitelma oli tylsä ja yläkanttiin hinnoiteltu: 13 euroa viininlehtikääryleestä, oliiveista, tsatsikinökäreestä ja pienestä palasta munakoisoa. Pikkuruinen keitto hurmasi, siinä maistui ehta nokkonen.Nokkosta luvattiin myös seuralaisen ravioleihin, mutta täytteestä sen makua sai hakea. Mustatorvisienetkin olivat hukkua voimakkaan kauraisen kermakastikkeen alle. Itse pasta oli kelpoa ja purutuntuma kohdallaan.Rakennetta löytyi myös omasta risotostani, jossa mustan riisin seurana oli punajuurta, lampaankääpää, pähkinäparmesaania ja jäkälää. Maanläheinen maku oli terästetty juuri sopivalla määrällä happoa, ja jäkälän metsäisyys viimeisteli villin ja mustanpuhuvan annoksen.Tyrnijuustokakku oli jämäkkää tavaraa. Tyrnin maku antoi odotella itseään, mutta pääsi vihdoin kutkuttelemaan vaniljaisen alun jälkeen. Kakun pohja oli taatelia ja tarjoilijan mukaan täyte oli itse tehtyä kaurapohjaista vegaanijuustoa. Vadelmakastike raikasti voimaisen tuhtia kakkua.Seuralainen jäi kaipaamaan proteiinia. Tähän ravintolaan eivät prosessoidut tuotteet, lähikaupan nyhtikset ja härkikset, oikein tunnu sopivan, mutta olisiko vaikka härkäpapu käynyt?Maguun tammikuun puolivälissä. Seksikkään hämyisessä ravintolassa kynttilät palavat ja kaiuttimista soi imelä r’n’b. Magu lienee tunnelmallisimpia ravintolatiloja tässä kaupungissa, ja sinne voi poiketa pelkälle lasilliselle, jos ruokailu ei innosta.Juttu jatkuu kuvan jälkeen.Itse asiassa tilaan puikahdellaan muissakin aikeissa, sillä Magu on osa Urban Wells -hyvinvointiyhteisöä, joka toimii samassa rakennuksessa. Viereisessä puodissa myydään rohdoskasvi- ja voimaeläinkortteja. Tarjolla on myös energiahoitoja ja hypnoosia. Viereisessä huoneessa pidetään joogatunteja.Me olemme kuitenkin tulleet syömään.on pysynyt samana viime käynnistä. Otamme alkuun liekitetyn munakoison ja talon omaa kimchiä, joka oli viimeksi loppu. Minulle lasi rieslingiä, tipatonta tammikuuta viettävä seuralainen joutuu tyytymään vissyyn, joka on talon ainut alkoholiton juoma hanaveden lisäksi. Seuraavalle viikolle tarjoilija lupaa uutta alkoholitonta juomavaihtoehtoa.Kimchit tulevat pöytään tasseille asetelluissa kahvikupeissa, munakoiso taas kivilevyllä. Astiat ovat Magussa trendikkään eriparisia. Vanhan ompelukonepöydän ääressä istuminen on pitkäjalkaiselle tukalaa, vaikka pöydät kauniita ovatkin.Liekitetty ja misolla maustettu munakoiso on mainio: lihaisa ja samaan aikaan suolainen, makea ja tulinen. Kimchistä ei löydy luvattua omenaa, mutta inkivääriä on polttavan ärmäkkä määrä.Pääruokani on leikkisästi nimetty goldie lox, jonka pääraaka-aine on savumarinoitu porkkana eli porkkala, parin vuoden takainen hittiresepti. Lisäksi lautaselle on aseteltu kotikutoisesti riisiä, punakaalia, wakame-merilevää ja edamamepapuja. Porkkala on tehty uskottavasti, maku muistuttaa kylmäsavulohta, mutta muuten kylmä annos on ikävystyttävän simppeli. Tällaisia ruokia kuka tahansa kasvissyöjä tekee tiistai-iltaisin, kun jääkaapista pitää tyhjentää viikonlopun tähteet.Pettymys on myös seuralaisen puttanesca-pasta, jonka tomaattikastikkeen maku on raaka ja ohut. Sipuli hallitsee pastan makumaailmaa hyökkäävästi.Annokset olivat pienenpuoleisia, joten jälkiruuille on vielä tilaa. Seuralaisen crème brûléen paahteinen tuoksu on makua parempi, sillä itse vanukas on varsin pliisu. Maku on keskittynyt poltettuun pintaan, joka on ilmeisesti kookossokerista tehty.Oma sorbettini on mukavan marjaisa, ja siemenet antavat rakenteelle ryhtiä. Marjoista erottaa heti vadelman ja mustikan, mutta jäämme pohtimaan, olisiko mukana myös ruusunmarjaa. Tarjoilija kysäisee keittiöstä: ”Ei ole, se on marjamixiä”, kuuluu vastaus. Selvä homma.Tosin samainen tarjoilija suoriutui muuten illasta erinomaisesti, vaikka oli selvästi ensimmäistä päivää töissä. Rentoa oli palvelu myös ensikäynnillä, jolloin hommissa ollut heppu teki olomme kotoisaksi varsin luontevasti.syöminen tuo mieleen käsitteen vegaanihyvä.Vegaanit joutuivat vuosikymmeniä syömään ravintoloissa lähinnä lisukesalaattia ja perunaa. Nämä vuoden opettivat vegaaniyhteisön arvostamaan pieniäkin huomionosoituksia, kuten vaikka kasvispurilaista, jossa on maukas pihvi mutta kokonaisuus jää kuivaksi, kun kokki ei viitsinyt valmistaa vegaanista majoneesia.Enää vegaanihyvään ei tarvitsisi tyytyä, sillä ainakin isommissa kaupungeissa ruuan tarjonta ja laatu alkavat olla kohdallaan.Sinällään Magu on tärkeä lisä Helsingin ravintolakenttään: vegaaninen ravintola, jossa tunnelma on kohdallaan. Magu kuitenkin jämähtää pelkkään vegaanihyvään, eikä ruoka ole vielä sillä tasolla, mitä vegaaniselta illallisravintolalta sopii vuoden 2019 Helsingissä odottaa.