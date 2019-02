Nyt.fi

Pikatestissä Kämpin kauppakeskuksen Sprout Deli, jonka ”terveysruoka” jää tylsäksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eivätkö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Olen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mukavasti

PIKATESTIPohjoisesplanadi 33, 2. krs, p. 044 238 8833, sproutdeli.fiMa–pe 10–19 ja la 11–18.Salaatit 13,90 e, päivän lämmin annos (ma–pe) 16,90 e. Smoothiet 5,50 e. Aamiainen ennakkotilauksesta.ne osaa päättää? Kämp-gallerian nimi muuttui ensin Galleria Esplanadiksi ja viime vuonna takaisin. Harvoin paikka nimeä vaihtamalla paranee.Oli miten oli, Kämpin korttelin kauppakeskus sai marraskuussa uuden Garden-kerroksen, jota voi pitää etäisesti kelvollisena yrityksenä. Kotimaiseen muotiin satsaavalla alueella on kiva tiilinen kalanruotolattia sekä kauppojen lisäksi ravintoloita – Punavuoresta tuttu Kuuma-kahvila, sushipaikka Haiku ja salaattiravintola Sprout Deli.Jälkimmäinen painottaa kuulemma terveellisyyttä. ”Käyttämämme raaka-aineet auttavat poistamaan elimistöstä haitta-aineita, vahvistavat vastustuskykyäsi ja helpottavat ns. roskaruoasta luopumista”, Sprout Delin sivuilla lupaillaan. Aikamoista.Sprout Delin konseptiin kuuluu hivenen yllättäen ”pâtisserie” eli ranskalaistyyppinen herkkuleipomo, jossa syntyy vitriinin tarjonnan perusteella varsin houkuttelevan näköisiä porkkana- ja juustokakkuja. Terveysruokaako nekin ovat?paikalla tiistaina viideltä eli reilu pari tuntia lounasajan päättymisen jälkeen. Asiakkaita on muutamia, ja kaksi näyttävää salaattia ja päivän lämmin ruoka tulevat pöytään ripeästi.Hyvää on se, ettei salaatteja ole sekoitettu muusiksi. Vegaanisessa, Italia-vaikutteisessa caponata-salaatissa on tuhteja papuja, marinoitua punakaalia, kesäkurpitsaa sekä muita kasviksia nätisti aseteltuna.Caesarsalaatista löytyy muun muassa kvinoan, kesäkurpitsan, lehtikaalin ja parmesaanilastujen jatkoksi makealla chilillä maustettuja katkarapuja. Sulaneiden pakastekatkarapujen valjuus pistää vähän ikävästi läpi. Syödessä pohdin, että voisiko kypsennetty kesäkurpitsa tai jokin toinen salaatin elementti olla lämmin, ainakin talvella.Päivän lämmin ruoka on lohta, ja annos vaikuttaa hieman kuivalta, kastike jopa hailakalta. Lohi on selkeästi keljumpi suoritus kuin salaatit, jotka olivat sentään ulkonäkönsä puolesta kelvollisia.Kertakäyttöastiasta tarjottu tyrnismoothie on kovin makea. Miinusta siitä, ettei muun muassa kookosmaitoa, banaania, jogurttia ja kauraleseitä sisältävää juomaa saanut laktoosittomana.vintage-Artekilla sisustettu Sprout Deli ei ole fiasko. Kokonaisvaikutelma ruuasta ei kuitenkaan nouse sille tasolle, jota odottaisi paikan sijainnin ja imagon perusteella.Jos tämä on terveysruokaa, sen ei tarvitsisi olla aivan näin tylsää.