Nyt.fi

Pikatestissä Kampin ytimeen vaivihkaa avannut Cevicheria, jossa perulaisia annoksia tehdään sooloillen ja sove

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ytimekkäästi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Cevicheria

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sitruksella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maistamani

Fredrikinkatu 46Lounas ma–pe 11–15, a'la carte ma–pe 15–21 sekä la 12–23 ja su 12–21.Cevichet 12–15 e, perulaiset pääruuat 14–20 e, alkupalat 7 e, jälkiruuat 6–8 enimettyä Cevicheriaa on markkinoitu ”Suomen ensimmäiseksi ceviche-ravintolaksi” sekä maan ensimmäiseksi perulaiseen ruokakulttuuriin keskittyneeksi paikaksi.Kuulostaa yllättävältä, sillä perulainen sekä perulaista ja japanilaista ruokakulttuuria sekoittava Nikkei-fuusio ovat olleet trendiruokaa pitkään.Cevicheä on saanut ainakin Erottajan Pastorista. Onko todella niin, ettei Helsingistä löydy uutuuden jatkoksi toista varsinaista perulaisravintolaa?avasi joulukuussa huomaamattomasti, vaikka paikka sijaitseekin Kampin ytimessä. Juju lienee siinä, että ravintola piileskelee kolossaalisen Autotalon sisuksissa. Käynti ikkunattomaan ravintolaan on Fredrikinkadulta Tennispalatsin William K:ta vastapäätä.Ravintola on syntynyt kohtaan, jossa joitain vuosia sitten sijaitsi nepalilaisravintola Satkarin takaosa – kadulle avautuva Satkar on pienentynyt sen jälkeen.Tyylillisesti Cevicheria vaikuttaa päällepäin heppoiselta, mitä ikkunattomuus ei paranna. Paikka ei houkuttele tunnelmaillalliselle, mutta voisi sopia lounaspiipahdukseen.Juttu jatkuu kuvan jälkeen.raakakypsytetyt kalaisat cevicheannokset ovat kiinnostavia, mutta lautasen reunalla jököttävä salaatti on turha.Paikan ”klassisessa” cevichessa makea bataatti, paahdettu maissi sekä keittobanaanin lastut yhdistyvät marinoituun kirjoloheen, punasipulikorianterikastikkeeseen ja pikanttiin liemeen.Ceviche ”carretillero” on mustekalalla, vihersimpukalla, kuhalla ja katkaravuilla paranneltu versio edellisestä. Maku on molemmissa kovin yhtenevä.Tuhdilla vaahdolla kuorrutettu, Chilessä ja Perussa tyypillinen cocktail pisco sour on tietenkin hyvää, mutta hivenen siirappista.pääruuat ovat tylsiä kelvolliseen cevicheen nähden. Isokokoinen carapulcra muistuttaa kotiruokamättöä – riisiä ja kypsennettyjä kasviksia.Liekitettyä naudan sisäfileetä sisältävä perulainen klassikko lomo saltado on aavistuksen parempi, mutta varsin yksitoikkoinen sekin.Keittiössä vaikuttaa löytyvän sooloilu- ja sovellustaitoa, jos annoksia vertaa listalla kerrottuun. Kasvisruuasta en löydä luvattuja latva-artisokan sydämiä tai kikherneitä.Ruokaa valmistaa kuulemma kolme perulaista, Suomessa asunutta kokkia.Kiitosta haluan antaa perulaistarjoilijan ystävällisyydestä.