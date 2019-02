Nyt.fi

Keskustelualusta Twitterin toimitusjohtaja antoi haastattelun palvelussaan ja koki kantapään kautta, kuinka hu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/jack/status/1095444282742173696

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy