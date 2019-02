Nyt.fi

Se oli enemmän kuin suklaarasia ja vaaleanpunaiset neilikat – Valentinen päivän kohtaaminen teki Jazzkeittiön

Viime

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sooloimprovisaatio

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Taborn

”Taborn otti Faziolista kaiken irti.”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tabornin

”Mitä Taborn minulle sanoi?”

Mitä jäi

https://www.facebook.com/jazzkeittio/