Latitude 25 tarjoaa Euroopan mittakaavassa harvinaista ruokaa, mutta kahden tähden ravintola on pettymys – wok

Korkeavuorenkatu 47, p. 044 983 2244, latitude25.fi.Ti–to 11–20, pe 11–21 ja la 12–21.Pienet annokset 5–7,50 e, isot annokset 12–14,50 e ja jälkiruuat 4 e.Korkeavuorenkadulla sijaitsevassa Latitude 25:ssä on menestysravintolan aineksia.Pieni ravintola on käyttänyt neliöt tehokkaasti, joten paikka ei tunnu ahtaalta, vaan se on kohtuullisen viihtyisä. Sijaintikin on hyvä ja hinnat maltilliset. Vegaaneille löytyy oma lista, mistä kiitokset.Etukäteismainettakin on, koska omistajilla on entuudestaan Vantaalla Sushilounge-ravintola.Latitude edustaa japanilaista keittiötä, jonka vetovoima ei näytä loppuvan. Tosin Latitude erottuu muista, sillä se on tiettävästi yksi harvoista ravintoloista Euroopassa, joka tarjoaa Okinawan saaren ruokaa. Toinen omistajista onkin okinawalainen. Okinawa tunnetaan paratiisisaarena, jonka asukkaat elävät maailman vanhimmiksi. Yhdeksi syyksi on epäilty saarelaisten ruokavaliota.Luulisi, että ravintola olisi aamusta iltaan täpösen täynnä, vaan ei. Olen käynyt kolme kertaa Latitudessa ja kävellyt sen ohi usein, enkä ole nähnyt ravintolan olleen koskaan täynnä.Mahtaisiko se johtua ruuasta?lounaalla odotukset ovat korkealla.Lievä pettymys tulee jo misokeitosta, joka on haaleaa. Vaaleasta misotahnasta tehty keitto on mieto mutta täyteläinen.Otan nuudelikeiton (12 e). Tarjoilijan mukaan liemi on tehty luuytimestä, mutta siihen nähden se maistuu varsin laimealta.Keitossa on reilut palat rasvaista ja erittäin kypsää porsaankylkeä. Kyljen valmistuksessa on käytetty reilusti sokeria, mikä luo keittoon mainion vivahteen lihan mehevän rasvan lisäksi. Porkkanoissa on kunnolla etikkaa, mikä tekee keitosta varsin miellyttävän kokemuksen vaikka itse liemi on vaimea.Vieraani pienten sushipalojen (12 palaa 13 euroa) riisissä on etikkaa sopiva määrä, mutta riisi on puristettu turhan tiiviiksi.Kalat kuitenkin tuoksuvat ja maistuvat tuoreilta. Mukana on kuusi makirullaa, joista neljä on kääräisty norilevään, ja kuusi soikeaksi puristettua riisipalaa eli nigiriä. Yhden päällä on avokadoa ja viiden muun päällä joko lohta, siikaa tai ravunpyrstöä.Toisella arviokäynnillä sushit olivat hivenen isompia eikä riisikään ollut aivan niin tintattua. Erityisen onnistuneita olivat hivenen hiillostetut lohinigirit.odotukset eivät enää olleetkaan kummoiset.Otamme vegaanista merileväsalaattia (5,50 e) ja okinawalaisia pannukakkuja (5,50 e).Pannukakut on tehty bataatista, joten niissä on viehko makea maku. Ne voisivat olla rapeampia, sillä nyt ne tuntuvat jääkaapissa lössähtäneiltä.Merileväsalaatista taas puuttuu happamuus ja merellisyys.Hurjin kokemus on karvaskurkkuwokki (12 e). Pidän karvaista ruuista, mutta tällä kertaa karvaus ei ole miellyttävässä muodossa. Lihapalat ovat puristettua, sylttymäisen pehmeää kinkkua, joka on purutuntumaltaan ja maultaan suorastaan vastenmielistä.Voi olla, että tämä on suurta herkkua Okinawalla, mutta minä en ainakaan Latituden versiota uudelleen maistaisi.Illallisella tarjoilija oli ensimmäistä päivää töissä, eikä tiennyt tuon taivaallista tarjottavista annoksista. Muilla kerroilla tarjoilusta vastasi henkilö, joka tunsi ruuat. Palvelun sujuvuudesta ei ole valittamista, tosin paikalla ei ollut kuin pari muuta asiakasta.Vegaanilistalta otamme maki-susheja (10 palaa 10,50 euroa). Niissä on sisällä kurkkua, joka on maustettu veripeipin vihreälehtisellä versolla eli shisolla.Toteutus jää puolitiehen, sillä yrtin mieto, pippurisen sitruunainen maku ei tahdo erottua. Kyse on enemmänkin mummonkurkkusushista.Jälkiruokana maistamme vanukasmaista maapähkinätofua (4 e), jossa erottuu maapähkinän maku. Hyvin yksinkertainen annos – myös maultaan.keskeinen ongelma on se, että annoksista puuttuu kontrasteja ja raikkautta. Mieleenjääviä makuja on vähänlaisesti. Lisäksi syömäpuikot ovat kertakäyttöisiä, mikä ei ole ekologista ja antaa halvan vaikutelman. Kiitokset kuitenkin rohkeudesta, sillä tosiaan muualla Helsingissä en ole törmännyt okinanawalaisiin ruokiin.Voi olla, että illallisella keittiössä oli joku muu kuin ravintolan okinawalainen kokki. Ravintola-alan kilpailu on kuitenkin niin kovaa, ettei huti-iltoja saa olla.Parasta Latitudessa ovat nuudelikeitot, eivätkä sushitkaan kehnoja ole. Eikä sitä tiedä, vaikka joku löytäisi karvaskurkkuwokista elämänsä herkun.