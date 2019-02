Nyt.fi

Pikatestissä Töölön sushikeskittymän uusi tulokas Daruma, joka tarjosi huumaavan hyvän lohinigirin

Sushipaikkoja

Lauantai-iltana

Ruoka

Museokatu 11, p. 040 554 6406, daruma.fi.Ma–pe 11–21 ja la–su 11–21.30.Alkupalat 4–5 e, sashimit ja sushit 4,20–12,50 e, pääruuat ja sushilajitelmat 12,40–27,90 e.alkaa pian olla Helsingissä lähes yhtä paljon kuin pizzerioita, ja etenkin Töölöön on syntynyt eräänlainen sushikeskittymä. Hesperiankadulla toimii Umeshu ja Runeberginkadulla Wagocoro, Gyosai ja Tokyo 55. Töölössä todella tykätään riisistä ja raa'asta kalasta.Tähän sushikeskittymään liittyi viime vuoden lopussa Daruma, joka tarjoaa sushia ja sashimia, poke-riisikulhoja, nuudelikeittoja ja salaatteja. Daruman ruokalista on lounaalla ja ilta-aikaan sama, mutta ruuat saa edullisemmin lounasaikaan kello 11–15.meidät otetaan vastaan lämpimästi, ja parikymmentä asiakasta vetävä Daruma täyttyy vikkelästi. Paikalla on lisäksemme lapsiperhe, pariskuntia, kaveriporukoita ja yksin syöviä.Sympaattinen tarjoilija näkee meidän hytisseen tammikuun lopun viimassa ja ehdottaa lämmittävää keittoa. Otamme kasviskeiton udon-nuudeleilla ja kanakeiton ramen-nuudeleilla. Alkupalaksi valitsemme liekitetyn lohinigirin, tarjoilijan suosituksesta senkin. Juomaksi otamme vielä senchaa eli japanilaista vihreää teetä, jonka haudutus on pöytään tuodessa vielä kesken.Koska teen haudutus jätetään asiakkaan tehtäväksi, on yliuuttumisen vaara suuri. Älyämme nostaa nostaa teesihdin heti kupista, jolloin tee osoittautuukin juuri sopivan vahvuiseksi. Senchaa ei tarvitse hauduttaa kuin noin minuutin verran, joten sen voisi hoitaa helposti tiskin toisella puolen.Majoneesilla ja ruohosipulilla viimeistelty liekitetty lohinigiri on huumaavan hyvä. Kalan tuoreuden maistaa savuisuudenkin läpi.Molempien keittojen pohjana on kevyt, soijapohjainen shoyu-liemi. Kanakeiton ramen-nuudelit ovat tuttuun tapaan ohuita ja kiharaisia, kana puolestaan on liekitetty. Keitto on harmoninen: mikään sen osa ei ärsytä tai nouse ylitse muiden.Kasviskeiton paksuhkoissa udon-nuudeleissa on mukava purutuntuma, mutta suolainen ja aromaattinen liemi kaipaisi rinnalleen enemmän makuja. Keitetyt soijapalat ovat täysin maustamattomia, ja sokeriherneetkin ovat sopassa sellaisenaan. Jos ne olisi paistettu tai marinoitu, kasviskeitto olisi saanut kaipaamaansa syvyyttä. Wakame-merilevä ja herkku-, siitake- ja shimeji-sienet eivät ihan riittäneet kannattelemaan sopan makuja.Darumassa on tuoretta ja perushyvää, joten se on kiva lisä Museokadun lounaspaikkatarjontaan. Museokadusta onkin tullut varsin virkeä lounasväylä, sillä saman kadun varrella toimivat myös Marocco, Como, Kuukuu, Aito ja Mizu.Darumalaiset mainitsevat nettisivuillaan motokseen "nautintosi on suurin saavutuksemme". Se näkyi asiakaspalvelussa alusta loppuun testikäyntimme aikana.