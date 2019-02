Nyt.fi

Pikatestissä Munkkiniemen kortteliravintola Odessa, joka tarjoaa Ukrainan makuja luomupainotuksella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tiettävästi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kylmänä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jälkiruuan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Laajalahdentie 17, p. 050 491 2480, ravintolaodessa.fi.Ma–to 11–15, pe 11–15 ja 18–23 ja la 18–23.Alkuruuat 9–15 e, pääruuat 12–24 e ja täytetyt letut 4–6,50 e.ainoa Helsingin ukrainalainen ravintola sijaitsee Munkkiniemessä. Ensivaikutelma pienestä, noin 24-paikkaisesta ravintola Odessasta on tunnelmallinen kortteliravintola. Aiemmin tässä kohtaa Laajalahdentietä toimi ranskalaistyyppinen Le Cantine, ja vaikuttaakin siltä, ettei mustavalkoinen pelkistetty sisustus ole juuri muuttunut.Odessa piti tammikuun alussa putkiremontin jälkeiset avajaiset, mutta konsepti ei ole muuttunut, tarjoilija kertoo. Alun perin viime kesänä avattu Odessa keskittyy edelleen ukrainalaiseen luomuruokaan.Odessa tarjoilee muun muassa varenikeja eli ukrainalaisia suuria litteitä taikinanyyttejä, joista on saatavilla sekä suolaista että makeaa versiota. Borssikeittoa ja lettujakin saa.lauantai-iltana otamme alkuun borssin ja lohiketon. Kylkeen kuuluu tietysti smetanaa ja herkullisia pampuska-sämpylöitä. Pulleat leipäset on sivelty runsaalla valkosipuliöljyllä. Ravintolan pöydät ovat niin pieniä, että ruuat hädin tuskin mahtuvat niille.Juttu jatkuu kuvan jälkeen.Kauniista keramiikka-astioista tarjoillut keitot ovat maittavia ja runsaita. Borssin voi valita joko luomukanalla tai luomunaudanlihalla, ja testikerralla se on hyvin kaalivoittoinen.Vaikka keitot ja pampuskat nujertaisivat yksistään nälän varsinkin lounasruokana, tuntui niiden 15 euron iltahinta hieman korkealta. Lounasaikaan setti maksaa alkusalaatteineen 10,40 euroa.Letuista otamme kokeiluun kananmuna-kevätsipulitäytteellä, mädillä ja kylmäsavulohella täytetyt versiot. Lettujen paistopinta on hyvin vaalea ja jälkimaku makea. Ne kaipaisivat rapsakkuutta. Mäti on kovarakenteista kirjolohen mätiä.Lettuja mainostetaan ravintolan ulkomainoksessa blineinä, mutta perinteiseen ukrainalaiseen tapaan tarjolla on vehnäjauhosta kohottamatta valmistettuja suuria lettuja. Ne muistuttavat enemmän ranskalaisia kreppejä kuin niitä pieniä pulleita tattarijauhoista valmistettuja rasvaisia blinejä, joihin suomalaiset ovat tottuneet.Jälkiruokana pavlova houkuttelisi, mutta se on testipäivänä päässyt loppumaan. Maistamme muffinin muotoon leivotut runebergintortut, erinomaisen hyvän americano-kahvin kanssa.kohdalla alkaa myös ravintolan ohjelma, josta huolehtii tarjoilijan etukäteen mainostama ukrainalainen laulaja.Kun odotushorisontti oli ukrainalaisissa lauluissa, esiintyjän tulkinnat muun muassa Vaya Con Diosin jatsahtavista romanisävelistä yllättävät.Odessa vaikuttaakin paikalta, jonne suuntaa mielellään lounaalle, mutta illallisen hinnat eivät aivan kohtaa laatua.