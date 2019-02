Nyt.fi

Mikä on haitallisin – tupakka päivässä, hampurilainen lounaaksi vai elämä ilman läheisiä ystäviä? Elämän ydink

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://understandinguncertainty.org/microlives

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.reddit.com/r/theydidthemath/comments/78asf6/request_micro_life_expectancy/

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/haku/?query=kimmo+vehkalahdelle