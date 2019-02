Nyt.fi

Pikatestissä Kallion uusi Bean There Cafe, jonka suklainen raakakakku oli somekehujen arvoinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pengerkadun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Bean

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Entä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy