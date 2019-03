Nyt.fi

Sake Baby tähtää punavuoren ”japanilaiseksi seurusteluravintolaksi”, jossa palvelu toimii mutta toteutus ontuu

Istumme

Illalliskokonaisuus

Hämmennys alkaa heti ulko-ovella, sillä kattoa peittää valtava kirsikkapuun oksia jäljittelevä valaisin, joka vie ajatukset japanilaiseen hanamiin. Kaiuttimista soi amerikkalaisia listahittejä. Sisustus tuo vähän mieleen suomalaisen kouluruokalan.Mihin olen oikein astunut?Pursimiehenkadulle Viiskulman kupeeseen viime vuoden puolella avattu Sake Baby vaikuttaa verkkosivujensa ja tyylitellyn valomainoksensa perusteella trenditietoisille punavuorelaisille suunnatulta istuskelupaikalta. Sitä se ehkä haluaisi ollakin, mutta ensimmäinen mielikuva on tyylitön sekamelska.Palvelu on kuitenkin ripeää, tarjoilija huikkaa heti ystävällisen tervehdyksen. Sitä tosin sopii odottaakin, sillä keskiviikkoiltana kuuden jälkeen paikassa ei ole yhtään asiakasta.alas ja otamme kaksi cocktailia, joissa on käytetty sakea eli japanilaista riisiviiniä. Juomia ei voi sanoa mieleenpainuviksi. Toisesta sakea hädin tuskin maistaa, ja molemmat ovat lattean limuviinamaisia.Japanilaiseksi seurusteluravintolaksi ja aasialaiseksi fuusiokeittiöksi itseään luonnehtivan Sake Babyn ruokalista koostuu 12 pienestä annoksesta, jotka sopivat hyvin jaettavaksi. Puolet niistä on uppopaistettu. Lisäksi tarjolla on ”bento boxeja” eli japanilaisia eväsrasioita, jotka ovat käytännössä pikkuannoksista koottuja yhdistelmiä.Tilaamme kahdelle jaettavaksi kuusi annosta: friteerattuja katkarapuja, japanilaiseen tyyliin uppopaistettua kanaa, gua bao -höyrysämpylän, kuorrutetut bataattiranskalaiset sekä edamamepapuja ja salaattia.Pöytään tuodaan ensin kanaa ja rapuja. Rapujen leivitys on rapea ja kullankeltainen, mutta se peittää alleen muut maut. Ilman pyrstöä voisi luulla syövänsä uppopaistettua taikinaa.Kana on maukasta ja kypsyydeltään erinomaista. Marinadi on samaan aikaan ihanan suolainen ja makea. Kokin oma salainen resepti, tarjoilija kertoo.Annokset ovat hintaansa nähden (6–7 e) suuria. Odotimme muutamaa makupalaa, mutta molempia tuotiin kunnon keko. Pikkunälkäinen olisi jo näillä voinut saada vatsansa täyteen.Edamame-pavut tarjoillaan chiliponzun kanssa. Kuivakassa salaatissa on muun muassa porkkanaraastetta, kurkkua ja lisää papuja. Friteerattujen ruokien jälkeen kaivattu raikkaus jää haaveeksi. Makupalettia hallitsee ponzu eli soijapohjainen maustekastike, johon papupalkoja dipataan.Seuraavaksi pöytään saapuvat kuorrutetut bataattiranskalaiset, jotka näyttävät houkuttelevan rasvaisilta ja suolaisilta. Maku vie kuitenkin ajatukset kauas aasialaisesta fuusiokeittiöstä. Eniten häiritsevät pekonilastut, jotka tekevät annoksesta makkaraperunoiden kaltaisen. Grilli­ruuan maku jää kitalakeen.Viimeisenä pääsemme maistamaan höyrytettyä gua bao -sämpylää, joka on kuin aasialainen hampurilaistasku. Annos on pieni ja sievä. Tarjoilijan suosituksesta valitsimme sienitäytteen, ja sienet ovatkin maukkaita ja napakoita. Myös sämpylä on ilmava. Hallitseva maku on kuitenkin taas soija, jota olisi voinut käyttää maltilliseminkin.Jälkiruuaksi otamme vielä makean taikinanyytin, joka osoittautuu kehnoksi. Paksun taikinan sisältä jäätelöä ei tahdo löytää, ja voimakkaasti kardemummalta maistuva annos on kuorrutettu ronskilla määrällä suklaakastiketta. Lisäksi ”dumplingista” on lähes mahdoton saada lusikalla järkevää palasta.jää makumaailmaltaan tunkkaiseksi ja yksiulotteiseksi, vaikka mutkaton ja ystävällinen palvelu ansaitsee kiitokset. Musiikki soi läpi illan häiritsevän kovalla. Ei tänne tee mieli jäädä istumaan iltaa.Se on harmi, sillä ajatus cocktailien ja aasialaisten pikkuannosten yhdistämisestä on hyvä ja Punavuoreen sopiva. Toteutus kuitenkin ontuu.Mutta voisi tätä suositella äkillisen suolapalan tarpeeseen, uppopaistettujen ruokien ystäville ja miksei vaikka darrapäivään.