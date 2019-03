Nyt.fi

Helsingissä käynnistyy laatupizzerioiden toinen aalto, sillä moni ravintola avaa jo toisen liikkeen – testasim

Pari vuotta sitten Helsingin vallanneen pizzabuumin uusi aalto on alkanut.Kaupungin kehutuista laatupizzerioista nimittäin kolme avaa tänä keväänä uudet toiset ravintolansa.Torikorttelin Via Trubunali avaa kevään aikana toisen pizzerian Kallion suunnalla, Töölön Daddy Greens taas Iso Roobertinkadulla Big Mama's -ravintolasta aiemmin tunnetussa liiketilassa.Oulunkylässä mainetta kerännyt napolilaispizzeria Capperi ehti jo avata toisen ravintolan helmikuun alkupuolella keskustan Rikhardinkadulla.Kesästä 2017 Oulunkylässä toimineesta ravintolasta saatujen kokemusten perusteella Capperilta on lupa odottaa keskustassakin mehevää ja pehmeää Napoli-tyylistä pizzaelämystä.Koekerralla prosessi ei valitettavasti tuntunut toimineen vielä toivotulla tavalla.Perusmargherita oli hyvää, mutta Napoli-pizza-asteikolla vain perushyvää, enemmän menettelevää kuin herkullista."Pullavaa ja pehmeää", ystävä kommentoi tomaattista pizzaa, joka saapuu pöytään enemmänkin haalean lämpimänä kuin uunikuumana tai rapealta vaikuttavana.Margheritasta puuttuukin toivottua lumoavaa yksinkertaista näyttävyyttä, ryhdikkyyttä ja potkua.Tiistai-illan toinen testipizza, tomaatiton cinghialotta suorastaan kylpee öljyssä ja juustossa.Aikamoista mättöä, jota ei ehkä odottaisi gourmethenkiseltä pizzerialta.Cinghialottaa on kiva maistaa, mutta yksin syötävänä pizza olisi ollut aikamoista taistelua - ei koon vaan täytteen yksitoikkoisen mössöisyyden vuoksi.Raaka-aineiden valinnassa on yritystä korkealaatuisuuteen: on kypsiä parsakaalin lehtiä, mozzarellaa ja villisian tuoremakkaraa, mutta kokonaisilme jättää niistä huolimatta toivomisen varaa.Itse pizzeriasali on miellyttävä, Oulunkylän ravintolaa aavistuksen pienempi. Myös sähköllä lämpenevä italialainen uuni on vastaava kuin Oulunkylässä.Tiistai-iltana Rikhardinkadun pizzeriassa on hyvin väkeä - ravintola on miltei täynnä.Pisteitä ropisee yhdestä sisustuselementistä. Vanhojen punertavien italialaisten kattotiilien hyödyntäminen seinällä on näyttävä ja tuttavallinen veto, joka johdattaa ajatukset Italian vanhoihin kaupunkeihin.Tiskin sinertävät kaakelit tuovat taas mieleen Italian ja Napolin jalkapallojoukkueen tunnusvärit. Vietri sul Maren kaupungissa Napolin lähellä käsin maalatut kaakelit on kuulemma tehty varta vasten ravintolalle.