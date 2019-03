Nyt.fi

Jätkäsaaresta löytyy rakennustyömaan vierestä lupaava bistro, joka tarjoaa yksinkertaista ja hyvin valmistettu

Helsingin

Tiivis

Pääruuista

Lounaalla

Länsisatamankatu 36, p. 044 763 6857, ravintolavessel.fi.Bistro avoinna ti–la 15–22 ja su 10.30–16. Lounas ma–pe 10.30–15. Burger avoinna ma–to 10.30–21, pe–la 10.30–22 ja su 10.30–21.Alkuruuat 7,50–10,50 e, pääruuat 15,50–25,50 e ja jälkiruuat 8 e. Lounas 9,50–10,50 e. Brunssi 25 e, 4–13-vuotiaat 12,50 e.uusille ja uudehkoille asuinalueille on perustettu kiitettävästi kohtuullisia ja jopa hyviä ravintoloita.Jätkäsaaren rakentaminen on vielä kesken eikä ravintolatarjonta ole vielä alueen kokoon nähden runsas. Uutuus on Länsisataman tuntumassa oleva Vessel, johon kuuluu bistro sekä kulman takana oleva hampurilaispaikka. Vesselin omistaa hotelli-, ravintola- ja majoitusyritys Kassiopeia, joka toimii myös Levillä ja Espoossa.Ravintolaan on panostettu. Tarkoitus selvästi on, että ravintola malttaa odottaa, kunnes naapurissa oleva valtava rakennustyömaa täyttyy rakennuksilla. Vessel on ajoissa liikkeellä.Rento mutta selkeän tyylikäs sisustus on ajatuksella tehty. Katto on musta, tuoleissa on vivahteita viisikymmenluvun pohjoismaisesta muotoilusta, meriaiheiset valokuvatkin toimivat. Avokeittiö korostaa, että tämä on ruokaravintola eikä olutkuppila.Myös tarjoilu on kotoisaa, joustavaa ja juttelevaa. Myydäkin osataan, mutta luontevasti ilman turhia höpötyksiä.Juttu jatkuu kuvan jälkeen.lista on varsin hyvin laadittu. Iso moka on sen sijaan se, että verkkosivuilla sanotaan, että ravintolalla on vaihtuva vegaaninen menu, mutta sellaista ei ollut ainakaan testikerroilla. Sen sijaan viidestä pääruuasta yksi oli vegaaniruoka.Ensimmäisellä käyntikerralla otan alkuruuaksi nieriästä tehtyä pastramia (9,50 e), joka tulee tillismetanan ja perunarieskan kera. Annoksen asettelussa on vivahde hienostelua. Hienokseltaan paahdettu nieriä maistuu todellakin tuoreelta. Perunarieska sopii mitä mainioimmin nieriän ja smetanan kumppaniksi. Tillismetana on yksinkertainen, mutta sitä on liikaa suhteessa nieriään ja rieskaan.Toinen vieraani ottaa alkupalaksi samettisen myskikurpitsakeiton (7,50 e), joka ei ole riittävän kuuma. Keitto ei ole liian makea, kuten kurpitsakeitoilla on tapana. Myskikurpitsan bataattimaisen lempeä ja makea maku nousee hyvin esille, mutta kaipaan annokseen viihdykettä ja kontrastia vaikkapa chilistä. Vivahteikkuutta tuo kelvollinen timjamivaahto.minä valitsen risoton (16,50 e), jossa on vahva punajuuren maku. Risoton koostumuksessa ei ole mitään vikaa, se on jämäkkää mutta riittävän kermaista. Päällä on pinnalta rapeaksi paistettu vuohenjuusto. Se on tylsä vaihtoehto risoton päälle, mutta ymmärrän valinnan, koska vuohenjuuston ystäviä riittää. Rakenteellista vaihtelua ja suutuntumaa tuovat paahdetut hasselpähkinät.Vegaanivieraani annos on illan pettymys, kuten niin usein vegaaniannokset ovat. Selleripihvi on hyvä mutta kovin yleinen valinta vegaaniseksi pääruuaksi. Tällä kertaa pihvi on valmistettu riittävän pehmeäksi ja maut ovat kohdallaan, mutta annoksessa on iso määrä epämiellyttävän näköistä ja jääkaapissa seisseen makuista kukkakaalipyreetä, joka on vieläpä hirveän suolaista.Kahdesta lihavaihtoehdosta testaamme porsaanposkea (19,50 e). Poski on possun herkullisimpia osia, kunhan sitä kypsentää oikeassa lämpötilassa ja riittävän pitkään. Vesselissä kypsennys on tehty täysin oikein. Lihassa ei ole muuta vikaa kuin suolattomuus, mikä on helppo korjata. Kastike oli kuulaan kiiltävä, mutta olisi kaivannut lisää hapokkuutta.Lihan lisukkeena olevia belugalinssejä ei ole onneksi kypsennetty liikaa. Vesselin ohjenuorana on yksinkertaisuus. Porsaanposkessa tätä on toteutettu niin hyvässä kuin pahassa. Pidemmän päälle annos käy tylsäksi, sillä se sisälsi lähinnä lihaa ja valtavan määrän linssejä. Onneksi makeat hiillostetut sipulit piristävät kokemusta.Talon viinit toimivat hyvin hintaansa nähden.Jälkiruuaksi maistamme konjakilla maustettua paahtovanukasta (8 e), jonka valmistus on virheetöntä, ja konjakki luo pehmeään makeuteen toivotun särön.Vesselillä on myynnissä aina kolme annosta, joista yksi on kasvisannos.Testaan kasvispasta all’arrabbiatan (10,50 e). Lounaspastoilla on tapana olla aika mönjääntyneitä, mutta tällä kertaa pasta on pysynyt ryhdikkäänä. Kastikkeessa on erittäin sopiva tulisuuden, hapokkuuden ja makeuden yhdistelmä. En kuitenkaan ymmärrä, miksi pastan ympärille on lirutettu aika lailla balsamietikkasiirappia, mikä tekee pastasta paikoin liian makean. Kiitosta kuitenkin tuoreista kirsikkatomaateista.Vesselin hampurilaispuoli on yhtä viihtyisä kuin bistrokin. Testasin Vessel burgerin (10,50 e), jossa on sisällä laadukas paksu jauhelihapihvi, joka on jätetty sisältä muhean punertavaksi. Vesselillä on käytössä avotuli, joka tuo pihviin savuisuutta ja rapeaa pintaa. Täytteitä piisaa, mutta suolakurkku, aioli, cheddarjuusto ja todella makea sipuli toimivat hyvin yhteen. Tämä on hintaansa nähden Helsingin kilpailukykyisimpiä hampurilaisia.Vesselissä on asenne kunnossa. Se tarjoaa ajatuksella tehtyä yksinkertaista ja pääosin hyvin valmistettua ruokaa ja vieläpä kohtuuhintaan. Vesselillä on menestyksen avaimet kädessään, kunhan se vielä malttaa kehittää annoksiaan.