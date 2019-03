Nyt.fi

Tämä perinteisiä perhearvoja ylistävä mainos joutui nettipilkan kohteeksi, koska sitä tähdittää ”toisen naisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/nyt/art-2000005354355.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy