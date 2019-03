Nyt.fi

Lumi-ravintolan keittiöstä löytyy osaamista, mutta annosten suunnittelussa riittää vielä skarpattavaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aloitetaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pohjoinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lounaalla

Ravintolakonseptin

Töölönlahdenkatu 3, p. 020 735 0660, ravintolalumi.fi.Ma 11–16, ti–pe 11–22 ja la 14–22.Alkuruuat 10–28,50 e, pääruuat 14,80–64,50 e, jälkiruuat 9,80–13,50 e. Lounas 9,20–14 epositiivisesta. Ravintola Lumen sijainti Töölönlahden toimistotalorivistössä on hyvä. Avaran ravintolasalin suurista ikkunoista avautuu mojova näkymä Oodia ja muita keskustan arvorakennuksia kohti.Koska asiakkaita on perjantai-iltanakin niukahkosti, palvelu on huomaavaista ja paneutuvaa.Illallisen aikana käy ilmi, että keittiöstä löytyy osaamista. Suklaan temperointi sujuu, itse tehdyt majoneesit ovat mukavan ilmavia ja kalliita raaka-aineita, kuten poroa ja kuningasrapua, on kohdeltu kunnioittavasti.Viime kesänä avattua Lumi-ravintolaa pitää paluumuuttajapariskunta, joka aikaisemmin pyöritti samannimistä paikkaa Lapissa Saariselällä.Turisteja on totuttu palvelemaan, ja se näkyy heti ovenpielessä, johon on lätkäisty pitkä lippurivistö kertomaan, millä kaikilla kielillä ruokalista löytyy: lippuja on yhdeksän, mukana myös Japani ja Kiina.Ehkä kielten sekamelskassa on käynyt niin, että suomenkielisestä ilmaisusta huolehtiminen on jäänyt retuperälle. Varsinkin nettisivuilla ruokalistan kahlaaminen on välillä suorastaan tuskallista. Esimerkiksi Fresh Vegan Dream -jälkiruokaa kuvaillaan näin: ”pohjalla sitruuna-kookospanna cotta vadelmakastiketta, suklaasydän, creme kylmöt paistetut karpalot, ripaus rapeutta”.ulottuvuus näkyy myös raaka-aineissa. Poroa on tarjolla kolmessa annoksessa, ja listalta löytyy myös karpaloita sekä kuningasrapua, joka tosin pitää muistaa tilata etukäteen.Kuningasrapu-alkupala onkin varsin mukiinmenevä annos. Kuningasravun pitkiä koipia on lautasella peräti neljä, joten maukasta ja pehmeää ravunlihaa riittää kuovittavaksi alkuruuan mittapuulla yllin kyllin. Lisukkeena on kolmea erilaista majoneesia, paahtoleipää ja erillisessä kupissa muutama katkarapu. Herää kysymys, mitä ihmettä katkaravut tekevät tässä annoksessa.Samankaltaista ihmettelyn aihetta riittää koko aterian ajaksi. Kovin monen annoksen ongelma on se, että lautaselle on tungettu turhia tai keskenään epäsopivia komponentteja.Etanapannulle on Lumessa keksitty lisätä voin ja sinihomejuuston lisäksi savustettua poromurskaa. On tietysti turha toivoa, että näin raskaan makurysäyksen alta etanat mitenkään pääsisivät esiin. Sääli, sillä etanoiden valmistus sinänsä on onnistunut moitteettomasti, ja niiden suutuntuma on oivallinen.Pääruuissa näkemyksen puute tulee vieläkin selvemmin esiin. Porofilee on hyvin paistettu, mutta tumma vadelmakastike sopisi paremmin jälkiruokaosastolle. Ilmeisesti valmistusvaiheessa jokin on mennyt pieleen, sillä kastike on yhtä aikaa sekä liian makeaa että kitkerää. Pääsemme tutustumaan keittiön lempilisukkeeseen eli juureskuutioihin, joiden tarkoitus jää hämäräksi.Samoja juureskuutioita tarjotaan myös muikkujen ja punakaalipiiraan kanssa.Muikut ovat tuoreita, ja keittiö on selviytynyt niiden paistosta oikein hyvin. Lisukkeena on juureskuutioiden lisäksi myös ihan maittavaa perunamuusia. Tarjoilija nostaa odotuksia kertomalla, että muikkuannokseen kuuluu ”salainen limekastike”. Klassikkoannoksen nykyaikaistaminen on ihan ymmärrettävä pyrkimys, mutta myös riski, ja tällä kertaa se riski toteutuu. Limettikastike on liian makeaa, eikä se oikein kommunikoi minkään muun lautasella olevan asian kanssa.Punakaalipiirakan taikina on lehtevää ja kaali meheväksi haudutettua. Tuhdin korvasienikastikkeen kanssa tarjottu piirakka onkin illallisen paras annos, jos unohdetaan ne juureskuutiot.Maistamme vegaanista jälkiruokaa, sitä, joka on listalla esitelty sekavasti. Oikeastaan ruokalista kuvaa osuvasti itse annosta: liikaa elementtejä, jotka eivät oikein toimi yhdessä.Suklaafondant näyttää uhkaavasti lässähtäneeltä, mutta sisältä valuu oikeaoppisesti juoksevaa suklaata. Nyt lisukkeiden kanssa ei ole kikkailtu: vaniljakreemi ja vadelmamelba ovat tunnetusti suklaan kavereita.asiakkaita on selvästi enemmän. Pöydissä istuu lähinnä miehiä, ja selitys taitaa olla se, että seisovasta pöydästä löytyy porsaanfileetä.Filee on päässyt hieman kuivahtamaan. Sen kanssa tarjolla on tuttua vadelmakastiketta, mutta tällä kertaa sen maut ovat osuneet paremmin kohdalleen. Se ei ole kitkerää eikä myöskään yhtä makeaa kuin illallisella.Salaattipöytä on tavanomainen, mutta omatekoinen siemennäkkäri sentään on mukavan rouskuvaa ja paahteista.Paprikapainotteinen kasviskeitto on sopivan mausteista ja hyvin haudutettua.Lounaalla on tarjolla myös muutama lautasannos, ja niistä katkarapupasta on ihan kelpo esitys. Pasta on keitetty yli ja kastike öljyinen. Maku on kuitenkin tasapainoinen ja järkevä.siirtäminen Lapin turistipaikasta Helsingin keskustaan ei ole helppo tehtävä, ja Lumen keittiölle jääkin paljon kirittävää. Annosten suunnittelussa olisi skarppaamisen varaa runsaasti, ja oikeastaan koko Lumen gastronominen näkemys kaipaisi kirkastamista.Osaamista kuitenkin Lumesta löytyy. Nyt olisi syytä keskittyä siihen, mitä osaa.Ja pyytää jotakuta suomen kieltä taitavaa korjaamaan ruokalistan tekstit.