Mutkaton herkkupuoti teki onnistuneen tiramisun – pikatestissä Casa Italia, joka toimii nyt myös Töölössä

Runeberginkatu 63, p. 050 466 2170, casaitalia.fi.Ma–to 11–21 ja pe–la 11–23. Lounas ma–pe 11–16.Salaatit 11,90–12,90 e ja lämpimät ruuat 12,90–16,90 e. Lounas 9,90–12,90 e.ystävät ovat jo useamman vuoden ajan osanneet suunnistaa Bulevardille, jossa pieni ja sympaattinen Casa Italia on tarjoillut saapasmaan antimia paikan päällä syötäväksi tai kotiin vietäväksi.Nyt osansa saavat myös töölöläiset, sillä Casa Italia on avannut toisen toimipisteen Oopperan kupeeseen Runeberginkadulle. Se on Bulevardin-paikkaa hieman suurempi, mutta perusidea on sama: italialaisen ravintolan, herkkupuodin ja viinibaarin yhdistelmä.Lämminsävyisessä sisustuksessa on samaa henkeä kuin Bulevardilla, mutta Töölön Casa Italia ei aivan tavoita verrokkinsa kodikkuutta. Tunnelma jää aavistuksen kolkoksi, vaikka suuremmat tilat ja laajempi ruokalista vievät kokonaisuutta ravintolamaisempaan suuntaan.Katseen vangitsee erityisesti pitkä tiski, jossa on tarjolla runsas mutta melko yllätyksetön valikoima italialaisen keittiön antimia, kuten juustoja, makkaroita, oliiveja, antipastokasviksia ja ilmakuivattua kinkkua.Juttu jatkuu kuvan jälkeen.on täytettyjä leipiä, juustoihin ja leikkeleisiin painottuvia alkupalalautasia, salaatteja ja pasta-annoksia. Lämpimien ruokien lista vaihtuu muutaman viikon välein. Pizzan ystävien kannattaa huomata, että sitä ei ole saatavilla.Valitsen testiin tomaattibruschettoja, tonnikalasalaatin ja tomaattipohjaisen pekonipastan.Bruschetat eli grillatut ja ronskilla oliiviöljyllä ryyditetyt leipäviipaleet ovat muutoin mallillaan, mutta kärsivät raa’anpuoleisista tomaateista.Korkeaksi keoksi asetellussa salaattiannoksessa on varsin anteliaasti kylmäsavustettua tonnikalaa, jota saisi vitriinistä ostettua myös mukaan (63 e/kg). Se on maukasta. Myös laadukkaan oliiviöljyn maku ilahduttaa.Salaattipohjassa jäävuorisalaatti on harmillisen suuressa osassa. Ja ne samat raa’anpuoleiset tomaatit olisi voinut jättää salaatista poiskin.Pasta-annos on yksinkertainen, mutta maut ovat kohdallaan. Tomaattikastikkeessa on syvyyttä ja makua. Pekonia kastikkeessa on säästeliäästi, mutta se on erinomaista.Jälkiruuaksi tilaan tiramisun, joka on yksi parhaista italialaisen ravintolan laatumittareista. Täällä se on varsin onnistunut. Päämaku on kahvi kuten kuuluukin, eikä kokonaisuus ole liian makea. Annos on läpeensä kostea, mutta ei vetinen.Tunnelmaltaan paikka sopii parhaiten mutkattomaan after work -istuskeluun, mutta miksei tänne voisi tulla treffeillekin. Palvelu on läpi illan ystävällistä, ja henkilökunnan keskinäinen meininki on selvästi kohdallaan. Italiankielistä sanailua on hauska seurata.vielä lounaalle, joka on hienoinen pettymys. Artisokkalasagne on todella tuhti, juustoinen ja hieman kuivakka. Artisokkaa ei oikein maista, ellei sitä oikein etsimällä makustele.Seuralaiseni valitsee kinkkupastan. Kinkku on napakkaa ja maukasta, mutta annos ei jätä erityistä muistijälkeä.Molempia annoksia voi moittia niiden ulkonäöstä: väritön pasta värittömällä lautasella ei herätä ruokahalua. Lounaaseen sisältyvä alkusalaatti tarjoiltiin erikseen, joten siitäkään ei ollut pelastajaksi.Palvelu on kuitenkin jälleen sydämellistä.