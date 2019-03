Nyt.fi

Hakaniemen Luigin pizza yllätti pikatestissä, vaikka ravintolassa leijailee pelottava yöpizzerian haamu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hakaniemen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ravintolan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Siltasaarenkatu 11, p. 044 777 9922, luigipizzeria.fi.Ma–to 10–22, pe 10–24, la 11–24 ja su 12–21.Lankkupizzat 11,50–15,50 e. Salaatit 14,80–15,40 e. Lounaspizza (ma–pe 10–15) 10,40 e.Arenan talon Americana-pizzeria vaihtoi vuoden alkupuolella nimeään ja konseptiaan Italian suuntaan.Pizzerian uusi nimi on Luigi, ja ruokalistalla keskiöön nousevat ”lankkupizzat”, jotka ravintolapäällikön mukaan saavat nimensä tarjoilualustana käytettävästä puulevystä.Ravintolan pizzoista suosituimpiin lukeutuva Il Diavola ei vielä pöytään saapuessaan herätä suurta ihastusta. Pizza kuitenkin paljastuu kelvollisen maukkaaksi, kevyen tuliseksi ja pohjasta rapeahkoksi.Rucolalla, tulisella Calabrian-salamilla, öljyisellä chilimurskalla ja parmesaanilastuilla jatkettu tomaattipohjainen tulos muistuttaa hivenen paranneltua versiota tavallisesta perusmättöpizzzasta.Toinen testipizza näyttää sekin tuunatulta krapulapizzalta. Spicy Hawaiissa on runsaasti italialaista kinkkua ja ananasta renkaina. Tuoreesta jalapeñosta huolimatta tulisuutta lupaileva pizzan nimi ei tosin vastaa mietoa lopputulosta.Avokadosalaatti on pizzerian salaatiksi yllättävän hyvä – näyttävässä annoksessa on reilusti avokadosiivuja, pikkupinaattia, kirsikkatomaattia ja balsamietikkaa.raaka-aineista iso osa on kuulemma italialaista alkuperää. Valitettavasti pyrkimys laadukkuuteen ei aivan välity paikan latteahkosta yleisilmeestä ja sisustuksesta.”Tykkään nimestä. Kiva lattia, halpa mutta kotoisa sisustus. Hyvä logo”, ystävä analysoi maistelun lomassa pienehkön ravintolan uutta ilmettä.Myös hinnat vaikuttavat konseptiin nähden aavistuksen yläkanttiin asetelluilta. Ehkä pari euroa edullisempi linja vastaisi paremmin tasoa?Laihoihin odotuksiin nähden hyvällä ohikulkupaikalla Ympyrätaloa vastapäätä sijaitseva Luigi ajoi testissä asiansa muutoin kelvollisesti, vaikka tarvetta uusintakertaan en tunnekaan.Kaupungin trendikkäässä pizzaskenessä Luigi asettuu hieman outoon ja hahmottomaan puolitiehen. Yritystä on ehkä laadukkaampaan suuntaan, mutta tunnelmassa leijailee pelottava yöpitserian haamu.