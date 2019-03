Nyt.fi

Roihuvuorentie 26.Ma–su 9–18.Suodatinkahvi 2 e, feta-pinaattipasteija 3,50 e ja leivos 2,50 e.Roihuvuoren ostoskeskuksessa aloitti Cafe Verde, joka löysi toimitilat pizzerian ja ruokakaupan naapurista. Kahvila on ehtinyt jo saada kiitoksia kaupunginosan Facebook-ryhmässä, sillä ihmiset tuntuvat kaipaavan lähiöihin kaljakuppiloiden sijaan kahviloita ja kohtaamispaikkoja.Trendi näkyy jo muuallakin. Esimerkiksi Pitäjänmäkeen avattiin vuoden alussa viinikahvila Pausa, joka tarjoilee pikkusuolaisia ja täytettyjä leipiä. Naapurikaupunki Espoossa puolestaan aloitti alkuvuonna kahvila Merjan Kulma, joka toimii Karakallion ostoskeskuksessa entisen apteekin paikalla. Myös siellä lähiön asukkaat ovat olleet mielissään kahvilasta.Cafe Verden ovesta sisään, ja samalla ovenavauksella sisään astelee kaksi muuta asiakasta. He tervehtivät arabiaksi miestä tiskin takana ja tilaavat kahvit.Kahvilan sisustus on siisti ja valkoinen, pöydällä lepäävät päivän lehdet. Kahvikupeista on aseteltu ikkunaan näyttävä naruista roikkuva putous.Cafe Verde tarjoaa varsin tavanomaisia kahvilatuotteita. Vitriinistä löytyy paria erilaista pasteijaa, kakkupaloja, jäätelöitä ja erikoiskahveja.Valitsen suodatinkahvin seuraksi feta-pinaattipasteijan ja leivoksen, jonka päällä on kookoshiutaleita. Kahvilan baklavaa on kehuttu, mutta sitä ei testipäivänä ollut valikoimassa.Kahvi on tuoretta, ja feta-pinaattipasteija on lehtevä ja maukas. Kookoshiutaleilla kuorrutettu leivos paljastuu makumaailmaltaan pirteän sitruunaiseksi. Kahvihetken yhteishinta on edullinen, kahdeksan euroa, ja palvelukin on ystävällistä.tuotevalikoima on tavanomainen, ihan tavallinen kahvila tämä ei ole. Keskellä Cafe Verdeä on sermi, jonka toisella puolella toimii kampaamo.Kysyn onnistuisiko otsahiusten leikkuu. Juuri nyt paikalla ei ole ketään, mutta saan käyntikortin ajan varaamista varten.Testipäivänä Cafe Verde vaikuttaa vielä kovin hiljaiselta, mutta kenties Roihuvuoren uusi kahvila-kampaamo löytää vielä paikkansa alueen asukkaiden kohtaamispaikkana.