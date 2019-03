Nyt.fi

Maailman kuuluisimpiin räppäreihin lukeutuva Cardi B kertoi huumanneensa ja ryöstäneensä miehiä strippariaikoi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/d_yates_wavo/status/1110525943460872193

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy