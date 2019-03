Lola Odusoga on ”vihaajien unelmakohde”, jonka Selviytyjät-käytös raivostuttaa ja ulkonäköä haukutaan törkeästi – Näin hän on oppinut olemaan välittämättä kaikesta Lola Odusoga on ollut julkisuudessa 23 vuotta. Sinä aikana hän on oppinut, ettei välitä siitä, mitä hänestä kirjoitetaan. Muille hän ei suosittele samaa.