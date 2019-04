Nyt.fi

Ei ensirakkaudestaan erossa olemisen kuulu olla mukavaa. Sen pitää olla tuskallista

Ymmärrän

Ahdistus oli luonnollinen osa elämää, ei itsen ulkopuolinen paha

Yhteiskunnan

Kivusta

”Nämä ihmisethän eivät kestä mitään.”Niin ajattelisivat esivanhempamme parinsadan vuoden takaa, jos näkisivät, minkälaisia nyhveröitä nykyihmiset ovat.Mutta samanlaista heikkoutta täynnä olisivat olleet esi-isämmekin, jos eläisivät meidän aikanamme. Eivät he olleet sen parempaa ainesta. Heillä ei vain ollut vaihtoehtoja.Jos kipuun ei ole kunnon lääkettä, silloin sen kanssa on elettävä. Jos hiemankin epämiellyttävän kivun saa poistettua pillerillä, miksei tarttuisi kemianteollisuuden tuomaan apuun?Esivanhempiamme varmasti myös ahdisti monet asiat. Mutta heillä ei ollut bentsodiatsepiineja tai selektiivisiä serotoniinin takaisinoton estäjiä. Siksi ahdistus oli luonnollinen osa elämää, ei itsen ulkopuolinen paha, josta piti päästä pillereillä eroon.Kun epämukavuuteen on keksitty kemiallinen ratkaisu, sitä tietysti käytetään. Ulkopuolelta tuleva napinpainallusratkaisu saapuu kuitenkin hintalapun kanssa – enkä tarkoita vain tulonsiirtoa miljardeja louhivalle lääketeollisuudelle. Nimittäin oireiden lievittämiseen keskittyminen johtaa usein siihen, että ongelmien syihin ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota.kyllä, että monet ihmiset kärsivät sietämättömistä kroonisista kivuista. Toisten aivokemia puolestaan altistaa vuosia kestävään lohduttomaan masennukseen. Silloin lääkkeet ovat siunaus. (Ja sanomattakin on selvää, että lukuisat upeat lääkkeet parantavat tauteja, mutta tämä kirjoitus ei käsittele sitä.)Ongelma on, että terveet ihmiset alkavat suhtautua kipuun ja ahdistukseen elämään kuulumattomina asioina.Terve ihminen tuntee useimmiten kipua, koska on nukkunut liian vähän, ei ole liikkunut tai on liikkunut liikaa, juonut vääriä juomia liikaa tai syönyt liian vähän tai liikaa. Kipu on kehon hälytysmerkki sille, että pitäisi toimia toisin.Henkisen kolotuksen rooli on samankaltainen. Ajoittainen ahdistus ja masennus ovat elämään kuuluvia välttämättömiä tuntemuksia. Ne ohjaavat kohti asioita, joita elämältä toivomme.Alitajuntamme ei halua meidän unohtavan pyrkimyksiämme olla sitä mitä haluamme, saada rakkautta ja edetä kohti unelmiamme. Ahdistus moukaroi sieluamme, jotta pysyisimme valppaina elämälle: ettemme unohtaisi, mitä sillä on tarjottavana. Ei esimerkiksi ensirakkautensa kohteesta erossa olemisen kuulu olla mukavaa; sen pitää olla tuskallista ja tuottaa ahdistusta.Ahdistuksesta lääkityksellä eroon hankkiutuminen voi sumentaa sisäistä kompassia ja viedä harhapoluille.Koko kulttuuriamme leimaa ajatus, että jokaiseen ongelmaan pitää löytyä nopea parannuskeino napin painalluksella.Sosiaalisesta mediasta ja pikaviestipalveluista haetaan välitöntä parannusta yksinäisyyden tuntemuksille. Youtube on nopeaa tylsyydenlievityslääkettä.Etsimme jatkuvasti pillerinomaisia ratkaisuja mielihyvävajeeseemme tai epämiellyttävien tunteiden läsnäololle. Tämä harvoin sopii yksiin hyvän elämän dynamiikan kanssa, ja elämän juonesta tulee helposti yksiulotteinen, kun riuhdomme itsellemme keinotekoisia parannuskeinoja.Kaikkiin ongelmiin ei ole olemassa lääkkeitä. Parantuminen on usein monimutkaisempaa, ja se vie aikaa.pilleripakkomielle on johtamassa entistä suurempiin ongelmiin.Tehokas kivun lievitys on aina vaarassa muuttua helppojen narkoottisten nautintojen saalistamiseksi. Noin 400 000 suomalaista käyttää opioideja, voimakkaita kipulääkkeitä. Opioidit paitsi lievittävät kipua, niiden katsotaan myös vähentävän ahdistuksen tunteita ja eheyttävän sisäistä maailmaa. Siksi moni jää niiden tuomaan hyvään oloon koukkuun.Yhdysvalloissa vuonna 2017 opioidien yliannostuksiin menehtyi noin 48 000 ihmistä – lähes yhtä paljon kuin amerikkalaissotilaita kuoli koko Vietnamin sodassa (luvussa ovat mukana lailliset ja laittomat opioidit).Lääketeollisuutta ei ole aina erityisesti kiinnostanut kovien kipulääkkeiden mukanaan tuoma riippuvuus ja kuolema. Aikaisemmin tänä vuonna julki tulleista oikeudenkäyntiasiakirjoista ilmenee, kuinka Suomessakin suosittujen OxyContin-opioidien valmistaja Purdue Pharma vaikuttaa olleen osallisena opioidiepidemian synnyssä.Yritys on esimerkiksi mitannut myyntiedustajiensa onnistumista sillä, kuinka suuria annoksia riippuvuutta aiheuttavia lääkkeitä lääkärit ovat määränneet. Se on myös peitellyt lääkkeidensä vaaroja ja pyrkinyt leimaamaan koukkuun jääneet edesvastuuttomiksi rikollisiksi – lievittääkseen omaa vastuutaan.kärsivää ihmistä on helppoa käyttää hyväksi. Ja kuka meistä on täysin kivuton?Epämiellyttävät fyysiset ja henkiset tuntemukset ovat aina suhteellisia asioita; keskimäärin ahdistusta ja kolotusta on liikaa. Ja aina löytyy ekspansiivisesti tuotteitaan tyrkyttäviä lääkefirmoja, jotka huolehtivat ilomielin siitä, että asiakas kohtaa raskaan elämän epämiellyttävät käänteet mahdollisimman turtana, hädin tuskin oikeustoimikelpoisena.Kun saksalainen lääkefirma Bayer lanseerasi uuden morfiinijohdannaisen 1800-luvun lopulla, se nimesi kyseisen opioidin Heroiiniksi (Heroin). Heroiini perustuu saksan kielen sanaan heroisch, joka tarkoittaa sankarillista, vahvaa.Suuntanamme on yhteiskunta, jossa vahvuus ja sankaruus tulevat itsen ulkopuolelta – ja matka ei ole pitkä.Kun kipu ja ahdistus poistuvat kemianteollisuuden rohdoilla, ei ole välttämätöntä kohdata itseään ja elämäntapojaan. Jos nautintoon pääsee oikaisemalla, miksi ponnistella? Jos asiat voi korjata pillereillä, miksi kehittää luonnettaan?