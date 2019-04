Nyt.fi

Uudenmaankatu 10.Ma–pe 7.30–17.Kahvi noin 3 e, leivät 4–7 e, pullat 2,90 e, smoothie 4,60 e ja lounas noin 10 e.kulmilla kahvikissaa hemmotellaan. Lähistöllä on arvokas Ekberg, rento ja värikäs Mat, pieteetillä kahviinsa suhtautuva Andante sekä tyylikäs St. George.Vaikka kilpailua riittää, Otavan kirjakaupan kylkeen avautunut Kirjakahvila tuntuu sekin lunastavan paikkansa.Testikäynti osuu avajaispäivälle. Kahvila on silmiä hivelevän kaunis, ja esimerkiksi tuoreita neilikoita on tuotu kaikkiin pöytiin. Katse kiinnittyy tilaa hallitsevaan kellertävään maalaukseen. Tiskin takana ei taiteilijaa tiedetä, mutta se ei katselukokemusta häiritse.Kahvila on pieni ja kodikas. Seinillä ja hyllyillä on (Otavan) kirjoja. Ainakin toistaiseksi koiratkin ovat tervetulleita. Verhon takaa vilkkuu suuri lounasruokala, joka vaikuttaa olevan ”talon omalle porukalle”.tarjonta noudattaa tyyliä ”jotain kaikille”. On erilaisia juotavia herkkuja kuten jääteetä ja smoothieita, täytettyjä ruisleipiä ja patonkeja, suklaapatukoita ja montaa sorttia keksejä, jogurtteja, marenkeja ja pullia. Jälkimmäiset on leivottu omassa keittiössä.Kirjakahvilan lounas vaihtuu päivittäin. Tosin testikerralla kasvissyöjät on unohdettu, ja tarjolla on vain kanasalaattia ja lohikeittoa.Kahvit ja pussiteet kahvilaan hoitaa ruotsalainen Johan & Nyström. Suodatinkahvi on tummapaahtoista Caravan-kahvia. Espressona on niin ikään tummanpuhuva FTO-niminen sekoitus, jossa on etiopialaista ja indonesialaista kahvia. Kahvi tehdään täällä täysautomaattisella koneella.Pisteet termoskannusta tarjoillulle kahville, mutta miinuksia koneen aliuuttamasta espressosta. Pientä säätöä reseptiin, niin kahvin makeus korostuisi happamuuden sijaan.Pistaasipulla on maultaan raikas ja mantelimassainen. Oikein kiva, tyydyttävä pulla. Täytetty vegaaninen ruisleipä ajaa sekin asiansa. Vegaanisessa juustossa ei ole himmailtu, ja kurkku- ja tomaattiviipaleet salaatinlehden kera tuovat mieleen kouluretkien eväsleivät.Punainen mansikkasmoothie on raikkaan hapokas, eikä banaanikaan maistu kuin hennosti. Usein se hallitsee smoothieiden makua turhan vahvasti. Seesaminsiemenet ja kookoshiutaleet tuovat purutuntumaa.Ovessa koko kevään komeilleiden tarrojen mukaan Otavan Kirjakahvila on ”Helsingin kivoin kirjakahvila”. Kiva ja mutkaton se onkin, vaikka kahvi ei vielä olekaan aivan tikissä, ja lähialueen kiivaan kahvilakilpailutilanteen takia purtavissakin voisi olla hitusen enemmän mielikuvitusta. Kirjakahvilana paikka menee kuitenkin kategorian parhaimmistoon.