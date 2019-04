Nyt.fi

Twitter julkaisi vaaliemojin, jossa on Suomen lippu ja äänestyslipuke – kivan eleen taustalta pilkistää viesti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy