Nyt.fi

Iso mies soitti isoa bassoa kuin viulua – Jean Erik -kvartetti yllätti kypsällä soundillaan lähiöpubissa Itä-H

Livebändi, Karaoke, Biljardi

Sitäkin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Soittaja

Huristellessani

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Klubia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jean Erik

Esimerkiksi

Mistäkö

https://www.facebook.com/jazzkeittio/