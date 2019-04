Nyt.fi

Poliisi ei aloita esitutkintaa lootboxeista, koska Counter-Striken esinearvontoihin ei voi soveltaa Suomen lak

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy