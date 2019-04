Nyt.fi

Poliisia parodioiva Vihapuhepoliisi joutui jäähylle Twitterissä, ylläpitäjäksi esittäytyvä kirjoittaja kertoo

https://twitter.com/account/suspended

https://twitter.com/SamuliVoutila/status/1115667190974504960

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://kaarisade.home.blog/

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/nyt/art-2000006033567.html