Nyt.fi

Mustan aukon muotokuva nousi hetkessä internetin meemitehtailijoiden uudeksi suosikiksi – koostimme parhaat ha

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/tiede/art-2000006065901.html

https://twitter.com/Alex13Rdz/status/1116040395442536449

https://twitter.com/kryhma/status/1115989264733560832

https://twitter.com/gheja_/status/1115980173663449088

https://twitter.com/9GAG/status/1115997312482856960

https://twitter.com/indyfromspace/status/1115967914723676162

https://twitter.com/KickAssTakeNaps/status/1115984226707484673

https://twitter.com/Psythor/status/1115971954404728832

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/palacetinebaba/status/1116058758889840643

https://twitter.com/veeallie1/status/1116054420016517121