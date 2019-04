Nyt.fi

Pikatestissä Punavuoren Guwu, jonka sushi oli niin maukasta, ettei se kaivannut edes wasabia

Fredrikinkatu 27, p. 044 976 8358.Ma–pe 10.30–20 (lounas 10.30–16.30) ja la–su 12–20.Á la carte -annokset 12,90 e, nigirit 1 e/kpl ja makit 6–8 e. Lounas 11,90 e.Fredrikinkatu 27:ssä on nähty viime vuosina parikin erilaista sushiviritelmää. Vuonna 2016 tässä myytiin sushiburritoja ja niiden jälkeen nordic poke bowleja eli pohjoismaisin vivahtein rakennettuja riisikulhoja.Maaliskuun alussa tilaan avautui Guwu. Se on erikoistunut kauden kasviksia ja mereneläviä hyödyntävään Shanghain-alueen keittiöön, mikä on uutta Helsingin kiinalaisen ruuan kentällä. Lisäksi tarjolla on sushia.Liikehuoneisto on huomattavasti avarampi kuin sushiburritojen aikaan. Pelkistetty ilme on raikas ja kodikas.alkuun meille kaadetaan kiinalaista vihreää teetä, joka on hyvin valmistettu. Tarjoilija kertoo intohimoisesti Guwun teemoista, joita ovat terveellisyys, raikkaus ja kasvikset.Keittiön tervehdyksenä pöytään tuodaan alkusalaatteja. Kiinalainen juudaksenkorvasieni ihastuttaa rakenteellaan, ja ohut vihreä parsa on marinoitu makean happamassa soijassa. Jättikatkaravut ovat tuoreita ja purutuntumaltaan sopivan narskuvia. Tofun on valmistanut paikallinen kiinalaisrouva.Guwun susheja on kehuttu – syystäkin. Nigirien päällä lepää lohta raakana ja liekitettynä, tonnikalaa, liekitettyä ankeriasta sekä merilevää. Kalat tulevat pääosin Norjasta, mutta tarjoilijan mukaan ”vain parhaat palat valitaan”. Liekitetty lohi on kuorrutettu pinaattikastikkeella, joka toimii uskomattoman hyvin. Ja mikä parasta, sushi on niin maukasta itsessään, että se ei kaipaa edes wasabia.Sushien kanssa tarjottu soijakastike on harvinaisen herkullista. Käy ilmi, että Guwussa valmistetaan soijakastike itse. Myös merileväsalaatti on maustettu kokin omalla kastikkeella.Lämpimät tofu- ja äyriäisnuudeliannokset ovat perusvarmoja. Uppopaistettu tofu tarjoillaan riisin ja soijakastikkeen kera. Nuudeleissa on miellyttävä suutuntuma, ja sattumina on monenlaisia äyriäisiä kuten jättiläismäisiä sinisimpukoita.Pääruuan lisukkeina on kolme erilaista salaattia. Kiinalainen jamssi on maustettu mustikalla, ja sieniä tarjotaan jälleen runsaasti. Jäävuorisalaatti puolestaan on suolattu ja öljytty mieleenpainuvan onnistuneesti.Ruokailu Guwussa oli ilahduttava ja antoisa kokemus. Myös ruuan hinta ja laatu kohtasivat erinomaisesti.